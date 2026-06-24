El periodista Ildefonso Vergara destaca el turismo para "mantener siempre los locales flamencos sin restar calidad"

El periodista e investigador en el arte flamenco Ildefonso Vergara en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Doctor en arte flamenco y periodista Ildefonso Vergara ha afirmado que "el flamenco, desde sus inicios como manifestación artística y profesionalizada, ha estado ligado a una demanda de los turistas". Vergara ha insistido en que no tiene nada de malo que el sector esté dirigido para turistas puesto que "son los que quieren disfrutar de un espectáculo y están dispuestos a pagar por ello" y ha reiterado que "el turismo ha mantenido ahora y siempre muchos locales flamencos".

En declaraciones a Europa Press, Vergara ha rechazado la creencia de que "los tablaos flamencos, por recibir turistas, sean espectáculos de menor calidad", en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. El investigador codirige junto al Director de la Cátedra Olavide de Flamenco, Norberto Díaz, el curso 'La profesionalidad en el flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas', que se ha desarrollado este martes y miércoles con ponencias de artistas flamencos, gestores culturales y otros profesionales jurídicos y de la comunicación.

"Andalucía es una factoría cultural de donde surgen artistas, compañías, intérpretes, gente del mundo del flamenco que aportan el talento que tiene esta expresión folclórica en todo el mundo", ha comentado Vergara. Una capacidad que debe adaptarse a "la formación, las competencias y los conocimientos que el mercado exige". "Ningún artista, así como ocurre en otras profesiones ya sea por cuenta propia o ajena, puede estar fuera de esas áreas de negocio", ha explicado. Asimismo, ha asegurado que la industria hace una "selección natural" de los capacitados para el oficio y por tanto, "si no sabes dominarlo, te va a echar fuera".

Al hilo, Vergara se ha dirigido a los artistas que están iniciando su andadura profesional instándoles a "luchar y disfrutar por llevar esa necesidad de comunicación que tiene cualquier persona con inquietud artística". Así, ha requerido a los jóvenes que "hagan lo que sepan hacer; cantar, bailar o tocar". De igual forma, también ha pedido que "la cuestión artística esté por delante de todos los problemas". "Tienen que formarse y centrarse en su proyecto", ha comentado. Por otra parte, ha destacado la importancia de "adquirir las competencias necesarias para el siglo XXI" y que considere "todo lo que tiene a su alrededor para llevar a buen puerto su creación artística".

Por otra parte, el investigador se ha referido a la Bienal de Flamenco de Sevilla, cuya XXIV edición tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre de este año. "Espero el Festival con emoción porque me encanta el ambiente y la forma en que se genera cultura y riqueza", ha reconocido. Igualmente, Vergara ha afirmado que es "un foco donde ver muchos espectáculos y artistas que hacen del Festival el primero en el mundo". "Es un privilegio tenerlo en Sevilla", ha concluido.

El curso, impulsado por la Cátedra Olavide de Flamenco, ha tenido su segunda jornada de actividades este miércoles, con conferencias y talleres prácticos sobre la imagen de marca del artista, la comunicación digital del flamenco, emprendimiento para creadores artísticos y usos de la Inteligencia Artificial en la carrera profesional. En el marco de estas actividades, el Ayuntamiento de Carmona ha organizado una actuación musical flamenca con los artistas Encarna Anillo y Pituquete que tendrá lugar a las 21,30 horas en el Palacio de los Briones, sede la UPO en el municipio.