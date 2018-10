Peritos de las defensas subrayan "la transparencia" en los presupuestos del destino de los fondos de los ERE

Actualizado 25/09/2018 16:46:34 CET

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los peritos de parte propuestos por las defensas de cinco de los 22 ex altos cargos acusados en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han subrayado "la transparencia" en los presupuestos del destino de fondos destinados al pago de ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

Durante la sesión de mañana de este martes el debate ha girado en torno a las modificaciones presupuestarias del programa presupuestario 31L, que gestionaba la Dirección General de Trabajo y a cargo del que se pagaban las subvenciones por parte del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tras recibir los fondos a través de transferencias de financiación.

Tras exhibirse durante la sesión una modificación presupuestaria, en concreto el extracto que se envía al Consejo de Gobierno para su aprobación, Juan Zornoza, perito de parte propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha considerado que en la presupuestación "existe transparencia de sobra sobre el destino que se da a las transferencias de financiación" a IFA/IDEA para el pago de las subvenciones.

Así, apoyándose en la memoria de la misma modificación presupuestaria exhibida, señala que resulta "obvio" que la transferencia de financiación aumentada por la modificación presupuestaria, va al pago de las pólizas de prejubilación de trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva y "sólo se puede emplear para lo previsto en la modificación presupuestaria".

En este sentido, Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha señalado que la memoria de la modificación presupuestaria deja "claro" que la Consejería de Empleo realiza una modificación que afecta al programa 31L de la Dirección de Trabajo, "quedando claro el órgano que gestiona y paga". "IFA/IDEA lo tiene que presupuestar obligatoriamente como ingreso y después obviamente como gasto para equilibrar el presupuesto", ha precisado.

Frente a esto, Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), considera que las memorias de las modificaciones "en ningún momento dicen que éstas responden a voluntad de IFA de pagar las subvenciones, usando una terminología inconcreta e imprecisa".

Además, ha insistido en que IFA, al recibir la transferencia de financiación parar pagar las subvenciones, la presupuestaba como ingreso, a pesar de que su destino tiene que ser "cubrir pérdidas", así como "gastos ficticios" para equilibrar el presupuesto, por lo que ha vuelto a reiterar que esta elaboración "fraudulenta" del presupuesto de IFA/IDEA "indujo a error al Parlamento".

Este debate ha surgido a raíz de la pregunta del tribunal a los peritos de parte para que aclaren sus tesis de que las transferencias de financiación se pueden usar para pagar las ayudas mientras la modificación presupuestaria exhibida señala que el dinero es para "otros gastos de explotación".

Para Turrión, el "grave problema de fondo" es el "falseamiento" de los presupuestos que "indujo a error al Parlamento. Mientras Zornoza ha expuesto que "los juicios de valor sobre si es fraudulento o no les corresponde a ustedes --magistrados-- no a mí".

ENSEÑANZAS LAS FACULTADES DE DERECHO Y DE ECONOMÍA

De otro lado, han abordado las competencias de la Dirección de Presupuestos y el titular de la Consejería de Hacienda en la elaboración de las modificaciones presupuestarias generando el primer momento de fricción entre peritos.

Ramallo ha señalado que en la Facultad de Derecho se enseña la interpretación sistemática de las normas, lo que no se estudia en Economía, en referencia a Turrión. Lo que ha provocado que el jefe del equipo de peritos de la IGAE haya defendido la cualificación profesional de él y sus dos compañeros, Rosa Hernández y Eduardo Villaseca, este último licenciado en Derecho.

Además, ha puesto en valor la dificultad de las oposiciones para la IGAE y los "más 300 temas" que deben prepararse, entre ellos "derecho mercantil, tributario, civil, administrativo, presupuestario, contable, constitucional, etc". "Lamento que se haya tomado mi intervención como crítica y observación a la IGAE y sus 300 temas de oposición", ha dicho Ramallo.

El fiscal ha preguntado a los peritos de oficio judicial sobre las enmiendas y documentación analizada al respecto. "No hemos encontrado referencia concreta a algo tan simple como que la Consejería de Empleo concede las ayudas e IFA/IDEA paga", ha afirmado Turrión, para quien el uso de un concepto presupuestario u otro, esto es, transferencias de financiación o subvenciones a empresas y a familias y entidades sin fines de lucro --como se hizo hasta el año 2000-- es "capital", pues cada uno lleva una forma de gestión.

"El hecho de cambiar el concepto a transferencia de financiación e introducir los gastos ficticios en IDEA es lo que nos ha traído a esta Sala. Con el procedimiento usado hasta el año 2000 siguiendo el legalmente establecido, nada de lo que aquí hablamos tendría sentido", ha añadido.

Sin embargo, para Carrillo, el uso de las transferencias de financiación "nada tiene que ver con el gasto y la resolución de las ayudas". "A la Ley de Subvenciones le da exactamente igual cuál sea el mecanismo de financiación, al tiempo que es falso que la Ley de Presupuestos genere un sistema de concesión con las transferencias distinto, ya que con ellas se podían haber pagado las ayudas dentro del ordenamiento y con fiscalización previa".

¿QUÉ CLASE DE PARLAMENTO ES EL ANDALUZ QUE NO SE ENTERA DE NADA?

Tras esto, Zornoza ha vuelto a señalar que el Parlamento, al incluir en los presupuestos crédito para las transferencias de financiación del 31L, decidía que éstas fueran para financiar las ayudas dadas por la Dirección General de Trabajo y que en virtud de los convenios pagaba IFA/IDEA.

A juicio de Turrión, el sistema de financiación de las transferencias "introducido irregularmente en el anteproyecto y proyecto de presupuestos", así como una enmienda de 2002, provocaba que la Cámara fuera "inducida a error" con la "fraudulenta presupuestación de las transferencias".

"170 enmiendas al 31L se han llevado a cabo durante este periodo, por lo que me cuesta creer que se pudiera inducir a error y, por tanto, se diga que 170 osados parlamentarios fueron inducidos a error y cayeron en él. Es inverosímil y una falta de respeto al Parlamento. Es insólito decir que una enmienda induce a error porque no diga que las ayudas eran concedidas por Empleo y pagadas por IFA", ha expuesto Zornoza dando pie al tercer momento de tensión de la sesión de mañana.

Ramallo ha reconocido que le "preocupa" la intervención de los peritos de la IGAE. "Estamos acostumbrados a oír que todas las fases del presupuesto son fraudulentas. ¿Qué clase de Parlamento es el andaluz que no se entera de nada, ni el Gobierno?", ha advertido el perito.

Ramallo, por último, ha señalado que la IGAE, al resolver una consulta sobre las transferencias de financiación en 2007, señala dos tipos: "las aportaciones transferencias para el déficit de explotación o para financiar una actividad concreta siempre que no sea fruto de convocatoria pública". Ha precisado que "ésta no es la línea seguida por los peritos de la IGAE".

Para Zornoza, Turrión es "un experto en maniobras de diversión" --comentario innecesario para el tribunal--, poniendo "palabras en mi boca que no he dicho". "Me supone un nivel de ignorancia que me desborda", ha añadido Zornoza, lo que ha generado la disculpa de Turrión.