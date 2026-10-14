Los pescadores andaluces celebran el respaldo europeo al informe para reformar el plan plurianual del Meditérraneo

La eurodiputada del PP Carmen Crespo en una atención a medios. - PP

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pesca andaluza ha acogido "con satisfacción y esperanza" la aprobación por una amplia mayoría de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo del informe impulsado por la eurodiputada Carmen Crespo para reformar el Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo. Los pescadores, a través de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), consideran que se trata de "un avance de extraordinaria importancia" para el futuro de la flota, que lleva "años reclamando cambios en una normativa que ha condicionado gravemente su actividad y viabilidad económica" y confían en que el Pleno del Parlamento Europeo apruebe el informe el próximo mes de noviembre.

FAAPE ha expresado su agradecimiento a Carmen Crespo y a todo su equipo "por la iniciativa, el compromiso y el trabajo desarrollado para trasladar las reivindicaciones de los pescadores a las instituciones europeas y conseguir un respaldo de 21 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención", ha recogido la Federación en una nota. Según José María Gallart, presidente de FAAPE, "es una noticia muy positiva porque responde a lo que llevamos años pidiendo desde el sector. Agradecemos sinceramente a Carmen Crespo y a su equipo el trabajo realizado y su implicación para conseguir que nuestras reivindicaciones sean escuchadas en Europa".

La Federación destaca especialmente que el informe aprobado plantea modificaciones fundamentales para recuperar la viabilidad de la actividad pesquera, entre ellas la revisión del artículo 4.3 del Reglamento; para evitar que las posibilidades de pesca de toda la flota queden condicionadas por la especie más vulnerable, y por el establecimiento de una media mínima de 180 días de pesca anuales por embarcación. También valora la propuesta de introducir mayor flexibilidad en la gestión de las pesquerías mixtas, incorporar criterios socioeconómicos a las decisiones y eliminar la doble regulación de la gamba roja, manteniendo su gestión mediante días de pesca.

Para FAAPE, el respaldo obtenido constituye un paso fundamental, "aunque todavía queda camino por recorrer". Por ello, la Federación confía en que el Pleno del Parlamento Europeo apruebe el informe el próximo mes de noviembre y dé así un nuevo impulso político a una reforma que el sector considera inaplazable. "Tenemos la esperanza de que en noviembre el Pleno del Parlamento Europeo apruebe este informe y que ese respaldo sirva para que el Consejo y la Comisión Europea den los pasos necesarios para modificar el Reglamento", ha explicado Gallart.

FAAPE recuerda que los pescadores del Mediterráneo llevan años esperando una revisión de las reglas que permita compatibilizar la protección de los recursos marinos con el mantenimiento de la actividad, el empleo y la rentabilidad de las empresas pesqueras. En este sentido, considera especialmente importante que el informe reconozca los esfuerzos realizados por la flota para mejorar su sostenibilidad, mediante inversiones en selectividad, modernización e innovación, y reclame que las decisiones de gestión tengan en cuenta tanto los informes científicos actualizados como sus consecuencias económicas y sociales.

"Lo que pedimos es poder seguir trabajando, con reglas razonables que reconozcan el esfuerzo realizado por nuestros pescadores y que permitan mantener vivos nuestros puertos y nuestras empresas", subraya Gallart. FAAPE entiende que el resultado de la votación demuestra que las reivindicaciones del sector han encontrado un respaldo significativo en las instituciones europeas y abre una oportunidad para corregir los desequilibrios del actual modelo de gestión. La organización insiste en que la reforma no supone renunciar a los objetivos de sostenibilidad, sino avanzar hacia un sistema que permita alcanzarlos sin comprometer la supervivencia de la flota ni el futuro de las comunidades costeras que dependen de ella.