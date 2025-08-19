La Peza (Granada) celebrará el próximo sábado 23 de agosto la XV recreación histórica del 'Alcalde Carbonero'

Presentación de la XV edición de la recreación histórica del Alcalde Carbonero de La Peza (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio granadino de La Peza celebrará este próximo sábado, 23 de agosto, la XV edición de la Recreación Histórica del 'alcalde Carbonero', que ha sido presentada este martes en el Palacio de los Condes de Gabia en un acto que ha contado con la participación de la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, y del alcalde de La Peza, Álvaro Huertas Santiago.

La recreación, que cumple 15 años, recuerda la gesta de la Guerra de la Independencia, cuando los vecinos de La Peza, guiados por su alcalde y con un cañón de madera, se enfrentaron al ejército napoleónico que quería saquear la comarca de Guadix, según ha explicado en una nota la Diputación, que colabora en la organización.

Desde la institución provincial ponen de relieve que el evento, que desde 2010 reúne a vecinos, veraneantes y visitantes, se ha convertido en "una tradición que combina historia, emoción y memoria colectiva, rindiendo homenaje a quienes dieron su vida por la libertad".

Uno de los episodios más recordados es la explosión del cañón de madera, escena narrada por Pedro Antonio de Alarcón en sus 'Historietas Nacionales'.

La diputada Pilar Caracuel ha subrayado que esta celebración "es un ejemplo de cómo la cultura popular se mantiene viva gracias al compromiso de un pueblo con su historia", así como "un motor económico que impulsa la actividad turística, genera oportunidades para los comercios locales y contribuye al desarrollo de La Peza y su entorno".

Por su parte, el regidor Álvaro Huertas ha destacado que "la recreación del alcalde Carbonero no solo preserva nuestras raíces, sino que también se ha consolidado como un atractivo turístico y cultural de primer nivel en la provincia de Granada".

La representación contará con la participación de los vecinos y visitantes de la localidad, además de la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.

De esta manera, la Diputación y el ayuntamiento de La Peza invitan "a todos los granadinos y visitantes a disfrutar de esta fiesta singular que celebra la valentía de un pueblo y que, tras quince años de historia, sigue siendo un referente cultural en la provincia".