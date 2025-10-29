El PFEA permite la mejora del cuartel de la Guardia Civil de Gualchos-Castell de Ferro con una inversión de 71.000 euros

El PFEA permite la mejora del cuartel de Gualchos-Castell de Ferro con una inversión de 71.000 euros - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

CASTELL DE FERRO (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha recepcionado las obras de rehabilitación de la torre del cuartel de la Guardia Civil ubicado en Castell de Ferro, una actuación ejecutada por el Ayuntamiento con una inversión de 71.182 euros financiada a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2023.

El edificio, que se encontraba en estado muy deteriorado y en desuso, ha sido completamente rehabilitado mediante la renovación de techos, suelos, carpintería, ventanas, fontanería y paredes, además de la recuperación de la escalera de madera original, la instalación de aseos y la creación de dos despachos.

También se ha abierto un nuevo acceso desde el paseo marítimo, lo que permitirá destinar este espacio a dependencias de atención al público, integrando el inmueble en la vida administrativa y ciudadana del municipio.

Durante la visita, el subdelegado del Gobierno ha destacado que "el Plan de Fomento del Empleo Agrario es una herramienta esencial para mejorar las infraestructuras municipales, generar empleo y dinamizar los pueblos de la provincia".

Montilla ha puesto en valor la cooperación institucional "que hace posible recuperar patrimonio local y mejorar los servicios públicos de proximidad, beneficiando a los vecinos y vecinas".

Por su parte, la alcaldesa de Gualchos, Toñi Antequera, ha subrayado la importancia de invertir en la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía.

"Con esta actuación, no solo hemos recuperado un edificio emblemático del municipio, sino que también hemos contribuido a mejorar las instalaciones donde la Guardia Civil presta su servicio diario", ha señalado.

Antequera ha añadido que "gracias a esta intervención, el acuartelamiento contará con unas instalaciones renovadas y más funcionales, que mejoran las condiciones laborales de los agentes y, al mismo tiempo, la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

INVERSIONES Y EMPLEOS

En total, el municipio ha recibido 679.825,06 euros del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en los dos últimos ejercicios, una inversión que ha generado 191 puestos de trabajo durante la ejecución de las distintas obras.

Estos fondos se han destinado a la mejora de equipamientos públicos, la creación de empleo local y el impulso de proyectos de desarrollo comunitario, tanto en el núcleo de Gualchos como en Castell de Ferro.

En 2023, Gualchos contó con 148.183,10 euros del PFEA Garantía de Rentas, que permitió ejecutar además de la rehabilitación de la torre del cuartel de la Guardia Civil, la sustitución del pavimento del Camino de la Hortichuela, mejorando el firme y la accesibilidad en una zona de tránsito vecinal, y la construcción de unos aseos públicos, que dan servicio a vecinos y visitantes durante ferias y mercadillos.

Además, dentro del PFEA Generador de Empleo Estable 2023, el Ayuntamiento recibió 144.750,84 euros para la construcción de un aula para talleres sociales y de formación.

En 2024, el municipio ha recibido 212.882,15 euros para la pavimentación de la calle Macucas y la peatonalización del entorno del paseo marítimo en el entorno de la playa urbana El Sotillo, y 174.008,97 euros para la segunda fase del aula de talleres sociales, que amplía la superficie disponible y refuerza el carácter comunitario del proyecto.

PERIODO 2025-2026

Además, el subdelegado del Gobierno ha destacado que, para el periodo 2025-2026, la provincia de Granada cuenta con una asignación de 25,2 millones de euros del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), destinados a financiar proyectos municipales que generarán aproximadamente 300.000 jornadas de trabajo y permitirán la contratación de alrededor de 16.000 personas desempleadas.

De este presupuesto, 21,7 millones de euros se destinan al Plan de Garantía de Rentas y 3,5 millones de euros al Programa de Generación de Empleo Estable.