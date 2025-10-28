El pianista uzbeko Eldar Nebolsin abre este miércoles el ciclo continuado del Orozco Piano Festival en Córdoba

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIII edición del Orozco Piano Festival comienza este miércoles su ciclo continuado en Córdoba capital, a partir de las 20,00 horas en el Palacio de la Merced. Tras el prefestival, que ha llevado sendos conciertos a Montilla y a Montoro, comienza un mes de actuaciones que se inicia con la actuación del pianista uzbeco Eldar Nebolsin (Taskent, Uzbekistán).

Según ha informado el Ayuntamiento, Nebolsin está considerado como "uno de los mejores intérpretes de Chopin de su generación", según BBC Music Magazine, o "un virtuoso de fuerza y poesía, rivalizando con Rubinstein" para Gramophone. Incluso se le ha denominado "el Richter de su generación" por parte de American Record Guide.

Eldar Nebolsin es por ello uno de los músicos más destacados de la actualidad. Su carrera internacional comienzó en 1992 tras su triunfo en el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'Shea donde, con tan solo 17 años, obtuvo el Gran Premio. En 2005 es también fue galardonado con el prestigioso Premio Sviatoslav Richter en Moscú.

Ha actuado junto a importantes orquestas internacionales como la Filarmónica de Nueva York, Chicago Symphony, DSO Berlin, Orchestre de Paris, Tokyo Metropolitan Orchestra o Sydney Symphony Orchestra bajo las batutas de directores de la talla de Mstislav Rostropovich, Riccardo Chailly, Leonard Slatkin, Charles Dutoit o Vladimir Ashkenazy, entre otros.

Apasionado intérprete de la música de cámara, Eldar es miembro del prestigioso Ensemble Spectrum Concerts de la Filarmónica de Berlín y en la temporada 2024-25 algunos de sus proyectos más destacados incluyeron actuaciones con la Orquesta Filarmónica George Enescu en Bucarest, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, recitales en la Filarmónica de Bilbao con Asier Polo, en la Fundación Juan March o en el propio Festival de Piano Rafael Orozco en Córdoba. Desde el año 2013 Eldar Nebolsin es catedrático de piano en la prestigiosa Hochschule 'Hanns Eisler' de Berlín.

REPERTORIO

Durante su concierto de este miércoles en el Palacio de la Merced, Eldar Nebolsin interpretará obras de Beethoven, Listz, Beethoven, Lizst, Schumann, Helps y Prokófiev. El festival de piano se prolongará hasta el día 21 de noviembre y está organizado y patrocinado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y copatrocinado por la Diputación y por la Fundación Cajasur.

La presente edición cuenta además con la colaboración de la Orquesta de Córdoba, el IMAE, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, el Instituto Fryderyk Chopin de Varsovia, el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, el Cabildo Catedral de Córdoba, el Real Círculo de la Amistad, el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga, la Asociación Pianística Rafael Orozco, Universidad de Córdoba y H10 Palacio Colomera.