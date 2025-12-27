Piden 12 años de cárcel para los acusados de propinar una brutal paliza a un hombre en Granada

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel para cinco acusados de propinar una brutal paliza a un hombre al que provocaron el estallido del globo ocular cuando sacaba unas compras del coche junto a su mujer en Loja (Granada).

El fiscal les acusa de un delito de lesiones por el que tendrán que sentarse en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, previsiblemente el próximo mes de enero, según se desprende del escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

La presunta agresión se remonta a las 23,30 horas del 7 de junio de 2022, cuando los cinco acusados, todos de nacionalidad española, se desplazaron en sus vehículos hasta el domicilio de la víctima en Loja con el presunto objetivo de "menoscabar" su integridad física.

Una vez allí, se lo encontraron junto a su esposa descargando del vehículo unas compras, momento en el que uno de ellos se dirigió a él y le pegó un puñetazo en la cara provocando que cayera al suelo.

Una vez derribado fue golpeado por el resto de procesados hasta que, debido al alboroto, acudieron varios vecinos al lugar. El hombre sufrió múltiples lesiones, entre ellas el estallido del globo ocular, que le ha dejado secuelas.

La Fiscalía cree que esta agresión grupal concurre la agravante de abuso de superioridad y, además de los años de prisión, solicita que se prohíba a los presuntos agresores comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años.