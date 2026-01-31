Piden cinco años de cárcel para tres acusados de herir a golpes a dos jóvenes en una calle de Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de cinco años de cárcel para tres acusados de delitos de lesiones graves que producen deformidad y menos graves supuestamente cometidos sobre dos jóvenes en una calle de la capital cordobesa. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los procesados, en compañía de otras personas que no han sido identificadas, "puestos de común acuerdo y sin que mediara provocación previa, abordaron" al primer varón que caminaba unos metros más alejados de sus amigos.

Al respecto, los acusados comenzaron a "increparle y propinarle empujones al tiempo que se mofaban de él". Al ver sus amigos lo que ocurría, se acercaron y concretamente uno se dirigió a ellos "intentando amigablemente que dejaran a su amigo, ofreciéndose a hablar con uno de ellos que se encontraba más agresivo, cruzando a tal fin la avenida".

Si bien, el resto del grupo de los agresores cruzó tras ellos y "comenzaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo hasta que cayó al suelo donde continuaron golpeándolo".

Cuando la primera víctima intentó parar la agresión, "se abalanzaron también sobre él y le golpearon con puñetazos y golpes de forma indiscriminada hasta que lo dejaron inconsciente en el suelo". "En ese momento los acusados se dieron a la fuga", según se detalla en la calificación.