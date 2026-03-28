Piden diez años de cárcel para cuatro acusados implicados en un tiroteo en Alhendín (Granada) en 2020

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido diez años de prisión para cuatro acusados de participar en un tiroteo contra un hombre al que agredieron previamente en una pelea en el municipio de Alhendín en marzo de 2020. Respecto a este último, también procesado en la causa toda vez que hirió de bala a dos de los implicados en el tiroteo, la Fiscalía cree que concurre la eximente completa de responsabilidad penal de legítima defensa.

Así se desprende del escrito de acusación provisional de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que acusa a los cuatro procesados de cinco delitos de homicidio en grado de tentativa y uno de tenencia ilícita de armas.

Los hechos tuvieron lugar en Alhendín el 6 de marzo de 2020, cuando cuatro de los procesados, acompañados por una persona no identificada, se dirigieron a una vivienda para hablar con el otro procesado al que, "tras una corta discusión y con la intención de menoscabar su integridad física, comenzaron a agredirle con puñetazos y diversos golpes, provocando que éste tuviera que huir y refugiarse en su vivienda".

Posteriormente, los procesados, haciendo uso de tres pistolas y tres escopetas, que portaban sin el permiso correspondiente, presuntamente comenzaron a abrir fuego contra la fachada del inmueble a sabiendas de que con ello ponían en riesgo la vida del otro.

Este último, temiendo por su integridad física, se refugió en una habitación del piso superior, cogió una pistola de su propiedad para la que tenía licencia, se acercó a la ventana y, con la intención de disuadir a los otros procesados, abrió fuego.

Por esta razón, los otros procesados comenzaron a disparar "de manera reiterada, no consiguiendo impactar con ninguno de sus proyectiles en su objetivo".

Finalmente, el que se refugiaba en el domicilio, "viendo en serio peligro su vida" y "con la intención de que cesase el ataque" abrió fuego presuntamente apuntando contra sus agresores, alcanzando a dos de ellos en el hombro izquierdo, y en la mano izquierda y pierna izquierda respectivamente, por lo que finalmente el grupo cejó en su empeño y se retiró del lugar.

En este caso concreto, la Fiscalía considera que este último procesado actuó en legítima defensa y solilcita que se le aplique la eximente completa de responsabilidad penal, lo que de concederse, evitaría su entrada en prisión.

Para los cuatro acusados del grupo, el Ministerio Fiscal considera que procede imponer, por el delito de tentativa de homicidio, la pena de ocho años de prisión; además, de la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al otro procesado; y por el delito de tenencia ilícita de armas, solicita la pena de dos años de prisión y de cinco años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Este caso se juzgara próximamente en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada.