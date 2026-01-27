Piden no transitar por el entorno del embalse Pedro Marín, en Baeza (Jaén), ante el aviso rojo por posibles inundaciones

Un hombre se protege de la lluvia bajo su paraguas durante el paso de la borrasca Joseph. - María José López - Europa Press

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha solicitado este martes a la ciudadanía "no transitar, por ningún medio posible", por las proximidades del embalse Pedro Marín ante el "aviso rojo por posibles inundaciones".

Una petición que realiza después de haber recibido el aviso de que, en las últimas horas "aumentó su caudal pasando su estado de aviso a rojo" y hay "riesgo de desbordamiento" del citado embalse, según ha informado a través de un comunicado en redes sociales, consultado por Europa Press.

En él, se recuerda también las medidas de seguridad que se recomiendan desde el 112 ante cualquier emergencia por inundaciones, como evacuar zonas bajas, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo: alejarse de la orilla y cauces secos, así como de postes de luz, cables y estructuras metálicas.

Si se está en un coche, se aconseja no abandonarlo si el agua sube, a menos que sea necesario, quedarse dentro con las ventanillas cerradas o subir al techo, según añade en su publicación el Ayuntamiento de Baeza.

Junto al citado Pedro Marín en este municipio donde se ha alcanzado el nivel rojo --situación hidrológica muy peligrosa--, en la provincia de Jaén hay otro punto con nivel naranja --situación peligrosa--, según el Sistema Automático de Información Hidrológica del Guadalquivir (SAIH). Se trata del río Guadalquivir a su paso por Marmolejo.

Unos datos que, además, ha trasladado la Junta de Andalucía, desde la la que, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantiene especial vigilancia sobre los cauces de ríos y arroyos de la comunidad.

Así lo ha trasladado al informar de que ha elevado a las 15,01 horas de este martes a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Inundaciones de Andalucía, que fue activado en fase de preemergencia el pasado viernes, ante la evolución de la borrasca Joseph en la comunidad.

En la provincia de Jaén, se ha registrado una treintena de avisos, concentrándose la mayoría en la capital. Entre los más destacados, el desprendimiento de un trozo de fachada del centro de salud Alameda, donde los bomberos acordonaron la zona; no se han producido heridos. También se han registrado afectaciones en la A-6050 en Los Villares por desprendimiento de piedras y en la JH-5002 en Andújar por la caída de un árbol.

Igualmente, se han atendido incidencias en Baeza, Bedmar y Garcíez, Cambil, Castellar, Castillo de Locubín, Guarromán, Hornos, Huelma, Jimena, Jódar, La Iruela, La Puerta de Segura, Linares, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Cazorla, Frailes, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Vilches, Villanueva del Arzobispo, Pozo Alcón, Rus, Santisteban del Puerto, Siles, Sorihuela del Guadiamar, Torreperogil, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo.

Los avisos han estado relacionados con el desprendimiento de objetos de fachadas, obstáculos en la vía y caída de árboles, según ha explicado el Gobierno andaluz.