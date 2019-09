Piden en la UE ayudas para paliar los perjuicios en el sector andaluz de la aceituna de mesa por los aranceles de Trump

Publicado 04/09/2019 19:00:31 CET

La denuncia presentada por Adelante seguirá abierta en Bruselas hasta que se solucione el contencioso que mantiene abierta la UE en la OMC

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha abordado este miércoles la situación del sector de la aceituna negra de mesa al hilo de los aranceles que la Administración de Donald Trump ha impuesto a la entrada de este producto en Estados Unidos desde agosto de 2018, todo a raíz de la denuncia que hace ahora año y medio presentó IU. Así, en este marco, europarlamentarios españoles de distintas fuerzas han coincidido en reclamar a la Unión Europea ayudas que busquen paliar los perjuicios que dicha decisión está provocando en el sector.

Por el grupo denunciante, el diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez y la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, han reclamado a la UE que ponga en marcha un mecanismo de compensación que sirva para paliar las pérdidas que han provocado la decisión de EEUU, "que ya han provocado una caída de la exportación de este producto del 60%, poniendo en peligro una industria que da trabajo en la provincia de Sevilla a alrededor de 10.500 personas". Ese mecanismo de ayudas, han puntualizado, "debe contar con un calendario y agilizarse lo máximo posible, hasta que se resuelva el contencioso abierto por Bruselas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)".

Durante su intervención, según informa IU en una nota, Sánchez ha pedido a las autoridades comunitarias que actúen "de forma responsable y unitaria" como lo hicieron en el pasado para proteger industrias europeas como las del aluminio y el acero. "La UE tendría que preparar medidas como compensaciones o ayudas asociadas para el sector de la aceituna por los daños que están produciéndose y cuyas consecuencias, una vez más, pagan los trabajadores", ha reclamado.

Sánchez ha calificado estas medidas arancelarias de "injustas y abusivas" y ha avisado de que, en el fondo, esta medida de EEUU "no va sólo contra la aceituna negra de España, sino contra toda la Política Agraria Común (PAC)".

Así las cosas, y después de que los representantes de las Direcciones Generales de Comercio y Agricultura de la Comisión Europea que han asistido a la reunión del comité de la Eurocámara explicaran las medidas que ha puesto en marcha la UE hasta el momento y que los productores tenían a sus disposición una serie de ayudas ya existentes, Sira Rego ha intervenido para exigir que las reclamaciones de los productores "se traten con la máxima celeridad" y que la Comisión Europea "se comprometa a hacer un seguimiento de que las ayudas van a ser efectivas y de que van a tener un calendario concreto".

De este modo, la petición por el momento se mantendrá abierta, mientras que la comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea, asimismo, que le proporcione toda la información disponible sobre las negociaciones que se están dando a nivel de la Organización Mundial del Comercio y que el Parlamento sea informado de todas las decisiones que se toman al respecto.

PP Y CS

En su turno, el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido también ha pedido que Europa destine ayudas a los productores andaluces y españoles de la aceituna negra, toda vez que ha asegurado que "deberían compensarse los daños a este sector, con medidas excepcionales de ayuda" que palien el efecto negativo de los aranceles estadounidenses, "y compensar a los productores por los cinco millones de euros que ya han empleado en la defensa legal de los intereses de toda la agricultura europea".

"Están en riesgo 10.000 empleos directos e indirectos que dependen de la exportación de aceituna negra a EEUU", ha añadido Zoido, que ha recordado que España es el primer productor de aceituna negra del mundo y que Andalucía produce prácticamente el 80 por ciento de la producción del país, siendo las provincias más afectadas Sevilla, Córdoba y Málaga, además de Cáceres.

Además, como explica el PP, el eurodiputado andaluz ha alertado de que los aranceles no solo suponen una amenaza para España sino que, además, "ponen en cuestión todo el sistema de ayudas de la PAC, que ha sido respaldado por la OMC, por lo que puede tener repercusión en toda Europa". Zoido ha agradecido también a la Comisión el trabajo que está realizando para contribuir a resolver esta situación, en concreto con medidas como la denuncia presentada contra los aranceles ante la OMC y ha concluido afirmando que "no podemos permitir desde Europa que este sector sufra en solitario un ataque dirigido al conjunto de la agricultura europea".

Por parte de Ciudadanos (Cs), Soraya Rodríguez ha censurado que "la política proteccionista de Trump castiga a la aceituna negra española", al tiempo que ha recordado que "España es el mayor productor y exportador del mundo" y "Estados Unidos, su primer destino en el extranjero". En su intervención, como informa Cs, ha lamentado que el sector "ha sido objeto de medidas injustificadas y desproporcionadas" por parte de Estados Unidos.

Para Rodríguez, "las ayudas de la PAC no son específicas al sector, no incentivan la producción ni la exportación y no están relacionadas con el precio". Por otra parte, ha mostrado también su preocupación por los métodos aplicados por la Administración Trump, ya que "pueden constituir un precedente para cualquier otro país que compita con los productos de la Unión Europea y pueda adoptar medidas similares".

Por ello, la eurodiputada de Cs ha instado a la Comisión Europea "a indemnizar al sector por las enormes pérdidas sufridas". Finalmente, considera esencial "agilizar el proceso y constituir cuanto antes el grupo especial para investigar las medidas compensatorias y anti-dumping" dentro de la OMC.