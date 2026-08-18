Pillado en Granada cuando iba en patinete con una bolsa con cerca de cuatro kilos y medio de picadillo de marihuana

Pillado cuando transportaba una bolsa con cerca de cuatro kilos y medio de picadillo de marihuana - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un varón de 43 años de edad, quien acumula una quincena de antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendido en plena calle circulando en un patinete y transportando cerca de cuatro kilos y medio de picadura de marihuana.

La droga estaba escondida en una bolsa de la basura de grandes dimensiones en cuyo interior se encontraban otras tres bolsas de plástico termoselladas con la mencionada sustancia. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según un comunicado difundido por el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos tuvieron lugar cerca del mediodía en una calle del distrito Norte, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana localizó a un varón que circulaba en dirección prohibida a bordo de un patinete.

Al dirigirse hacia esta persona, rápidamente emprendió la huida, siendo perseguido por los agentes, quienes le dieron alcance a los pocos metros, logrando interceptarlo junto con la bolsa de basura de grandes dimensiones que transportaba.

Los policías percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que inspeccionaron minuciosamente la mencionada bolsa. En su interior, localizaron otras tres bolsas de plástico termoselladas conteniendo en su interior picadura de marihuana. El pesaje efectuado posteriormente de toda la sustancia estupefaciente superó los cuatro kilos y medio.

Por todo ello se procedió a la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y a la incautación de la droga para su destrucción.

El detenido, un varón de 43 años de edad y con una quincena de detenciones en su historial, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.