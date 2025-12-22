La pintora Julia Hidalgo Quero dona 13 obras a la Universidad de Córdoba

Manuel Torralbo y Julia Hidalgo junto a dos de las obras donadas. - UCO

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pintora Julia Hidalgo Quejo ha donado a la Universidad de Córdoba (UCO) una colección de 13 obras pictóricas, realizadas entre 1991 y 2021, mediante la suscripción de un contrato, que tiene carácter irrevocable y que permitirá a la UCO el uso expositivo de los óleos.

Según ha informado la UCO en una nota, el acuerdo se ha sellado este lunes mediante la firma de un contrato de donación, rubricado por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, y la propia artista.

Entre las obras cedidas por Julia Hidalgo Quero, se encuentran retratos de personajes históricos cordobeses ilustres, como Averroes, Séneca o El Gran Capitán, que alternan con bodegones, paisajes y obras figurativas.