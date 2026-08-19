Las piscinas municipales de verano registran en Jaén 71.200 usuarios en junio y julio, un 57% más que en 2025

La concejala de Deportes, Beatriz López, en la piscina de la Salobreja. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de verano en Jaén han registrado desde su apertura en junio y hasta el 31 de julio un total de 71.229 usuarios, lo que supone un incremento de 25.987 bañistas, un 57,4 por ciento más, que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 45.242.

El Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes, ha valorado este "importante aumento de la afluencia" y ha apuntado que responde a distintos factores, entre ellos el adelanto de la apertura de las piscina de La Salobreja varios fines de semana en junio previos al inicio de la temporada, el día 20 de ese mes.

Igualmente, se ha aludido a la mejora general de las instalaciones y la ampliación de la oferta de baño con la campaña 'Viernes noche en la Salobreja', que ha permitido disfrutar de esta instalación hasta la medianoche durante varias jornadas, según ha informado este miércoles en una nota el Consistorio.

Del total de usuarios contabilizados en julio, 42.300 han elegido la piscina de Las Fuentezuelas, que se consolida como la instalación municipal con mayor afluencia. Por su parte, 21.040 han optado por La Salobreja, mientras que 7.889 personas han preferido darse un chapuzón en la piscina de El Tomillo, recientemente reformada.

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha remarcado el éxito del trabajo y de la importante acogida que, con el calor y la mejora de las instalaciones, además de otras medidas, han tenido estos equipamientos, situados en el barrio de El Tomillo y en los complejos deportivos de Las Fuentezuelas y La Salobreja.

"Este verano nuestras piscinas municipales están consiguiendo los mejores números de su historia. En poco más de un mes, ya han pasado por aquí más personas que durante toda la temporada de verano de algunos años anteriores", ha afirmado.

La edil ha destacado que "detrás de estos datos hay una apuesta decidida por mejorar" estas instalaciones "y un enorme trabajo diario de todos los trabajadores y trabajadoras del Patronato de Deportes". En este sentido, ha afirmado que, "aunque aún quede mucho por hacer", se está "en el camino".

"Tenemos un equipo que trabaja cada día para que las piscinas funcionen con normalidad, seguridad y calidad, y quiero agradecerles especialmente su dedicación durante estos meses de mayor actividad", ha comentado.

El efecto de las altas temperaturas este verano motivó que el Patronato de Deportes adelantara su apertura a primeros de junio en la piscina de la Salobreja, que también amplió a horario nocturno durante cuatro viernes de julio y agosto.

"Además hemos realizado importantes mejoras y muy demandadas, especialmente en El Tomillo y Las Fuentezuelas, y hemos apostado por dinamizar aún más nuestra programación", ha declarado López.

Una dinamización impulsada "desde el comienzo, con una gran fiesta de inauguración con hinchables y actividades acuáticas" y estrenando "iniciativas nuevas como el programa 'Viernes noche en la Salobreja'". Una actividad que se ha acompañado "con un refuerzo en la seguridad y que ha permitido disfrutar de esta piscina de una forma diferente".

"Y a todo ello se suma también un servicio de bar totalmente renovado y funcionando a pleno rendimiento. En definitiva, poder ofrecer una alternativa de ocio saludable durante todo el verano", ha resaltado la concejala, no sin invitar a los usuarios de las piscinas a que sigan mostrando esta acogida y disfrutar lo que queda de verano.

CAMPAÑA

Una de las novedades de esta temporada ha sido la citada campaña 'Viernes noche en la Salobreja', que ha permitido ampliar el horario habitual hasta la medianoche, manteniendo el precio del resto de la semana. Así, los días 17, 24 y 31 de julio y el 7 y 14 de agosto, permaneció abierta desde las 11,00 hasta las 00,00 horas y el servicio de bar mantuvo también su actividad durante el horario nocturno.

"Esta iniciativa ha permitido recuperar una posibilidad de ocio muy demandada por la ciudadanía y aprovechar aún más una instalación municipal durante las noches de verano", ha dicho la responsable municipal de Deportes.

Las piscinas municipales de verano tienen un horario ininterrumpido de 11,00 a 20,00 horas y los mismos precios de acceso que la pasada temporada. El precio general de la entrada diaria es de 4,20 euros, mientras que determinados colectivos hay una reducción del 50 por ciento, por lo que el acceso queda establecido en 2,10 euros para personas desempleadas, menores de diez años y familias numerosas.

Además, las familias numerosas especiales, las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad disponen de una tarifa reducida de 1,05 euros. También se mantiene la posibilidad de adquirir abonos con descuentos especiales.

En cuanto a la capacidad de estas instalaciones del Ayuntamiento de Jaén, la piscina de El Tomillo cuenta con un aforo de 200 personas, La Salobreja, con 592 y Las Fuentezuelas, con 1.690.