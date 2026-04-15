Planas cree que la producción de aceite permite la provisión de los mercados y una retribución justa a los olivareros

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que la producción de aceite de oliva en España, con 1.295.000 toneladas, permite el abastecimiento de los mercados "sin dificultad" y una retribución justa para los olivareros.

Así lo ha indicado este martes en Jaén, una vez conocida la citada estimación de producción final en esta campaña 2025-2026, que es "ligeramente inferior al primer aforo" (1.372.000 toneladas) e "inferior al de la campaña pasada, que se situaba en 1.419.000 toneladas".

En declaraciones a los medios antes de participar en el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad, Planas ha destacado que se pueden "sacar algunas conclusiones provisionales" de estas cifras. La primera es que el "abastecimiento del mercado interior, pero también de los mercados internacionales de la exportación, se podrá mantener sin dificultad".

Al respecto y tras considerar que se trata de una cosecha "mediana", Planas ha apuntado que son "aproximadamente las 505.000 toneladas" que se necesitan para la provisión del mercado nacional y en torno a "1.040.000 toneladas" para el mercado exterior, a lo que ha sumado "un stock".

Como segunda consecuencia, ha dicho esperar "una estabilidad en los ingresos de los agricultores", gracias a una producción que "estabiliza a corto y medio plazo, al menos por esta campaña. "Esa estabilidad en el rendimiento es una buena noticia. Los olivareros merecen ser justamente retribuidos por su trabajo y yo creo que ello será posible", ha declarado.

Finalmente, como una "previsión" y un "deseo", ha aludido a que los consumidores "tengan una estabilidad en el precio que en estos momentos pagan" por el aceite de oliva. "Un producto de primer uso, de primera necesidad en España, y por eso lo incluimos así desde el Gobierno en relación con el tipo reducido del IVA", ha comentado.

Y todo ello, según ha concluido el titular de Agricultura, "en un contexto complicado" como el actual "desde el punto de vista comercial, internacional y también energético".