Planas defiende una Europa más fuerte financieramente ante los retos de innovación, defensa y seguridad alimentaria

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que España defiende una Europa más fuerte desde el punto de visto financiero en un momento en el que, a su juicio, "estamos en una encrucijada" respecto al futuro de la Unión Europea ante los retos de la innovación, la defensa y la seguridad alimentaria.

En este sentido se ha pronunciado este miércoles en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada durante la presentación del documento 'Europa en la encrucijada. Retos de la UE en 2026'.

Planas ha señalado que el gran debate en los próximos meses se centrará en los presupuestos 2028-2034 y ha subrayado que la UE debe "ser capaz de responder con eficacia ante los ciudadanos", ya que considera que "en este momento Europa es un refugio" para sus habitantes.

El ministro ha recordado que España "hace 40 años, en el año 86", realizó "un salto adelante muy grande" al entrar en la Unión Europea, comparable al que supuso la Constitución de 1978, lo que ha permitido "cambiar a la sociedad española y a nuestra economía de forma tremendamente positiva".

Sin embargo, Planas ha reconocido que en estos momentos tenemos retos muy importantes como la innovación tecnológica y la carrera por la inteligencia artificial (IA), donde ha considerado que Europa está posicionada "pero no en la mejor posición".

El titular de Agricultura ha destacado que entre los desafíos europeos también se encuentran "los temas de defensa y seguridad en relación con la invasión rusa de Ucrania y las amenazas a la seguridad europea", así como "las cuestiones comerciales" y "las relaciones con Estados Unidos".

Planas ha insistido en que estos retos obligan "a una mayor madurez desde el punto de vista político e institucional" y ha defendido que "Europa, que es un espacio de prosperidad, de libertad, de democracia, debe ser también un lugar donde seamos capaces de alcanzar eso que denominamos la autonomía estratégica".

El ministro ha recordado que fue precisamente en octubre de 2023 en Granada con motivo de una reunión informal de jefes de estado donde se acuñó ese concepto de autonomía estratégica, que ha dicho que significa "ser capaces de tener la capacidad para caminar por nosotros mismos".

Desde su perspectiva como responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, Planas ha abordado la seguridad alimentaria como un reto europeo, y ha señalado que en otros lugares del mundo se habla de seguridad alimentaria en términos de hambre o de malnutrición, mientras que en los países desarrollados hablamos en términos de inflación, "es decir, hay alimentos, los hay, pero con precios más caros".

Planas ha subrayado que "este es un auténtico debate y tenemos que ser capaces de resolver este problema" relacionado con los precios de los alimentos en Europa.

El ministro ha concluido enfatizando que la autonomía estratégica europea "no significa estar separados de los demás, sino estar interconectados, pero ser también capaces de defender nuestros intereses", aunque ha reconocido que es "sencillo de enunciar y difícil de hacer".