Planas reivindica en Jaén un Gobierno andaluz que "se preocupe por emplear bien el dinero" que llega de Europa

JÓDAR (JAÉN), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reivindicado un Gobierno andaluz que "se preocupe por emplear bien el dinero" que llega de Europa, al tiempo que ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la Presidencia, Juanma Moreno, "los fondos europeos sin ejecutar y que ha tenido que devolver".

En un encuentro con militantes del PSOE, en Jódar (Jaén), Planas ha pedido un Gobierno socialista para Andalucía "que emplee bien" el dinero que llega de Europa, puesto que son fondos de la PAC "que nos han costado muchísimo conseguir en Bruselas, más de 47.700 millones de euros unidos a los 140.000 millones" de los fondos de recuperación.

"Me preocupa, y lo digo con dolor, que esos fondos no se emplean bien, porque no se gastan. En desarrollo rural ha habido una devolución de fondos a Bruselas, o ha habido baja ejecución", ha dicho Planas que ha insistido en la necesidad de "un Gobierno en Andalucía que se preocupe no sólo por tener ese dinero, sino por emplearlo bien".

El responsable socialista también ha destacado "en la capital mundial del aceite de oliva que es la provincia de Jaén" que la preservación del olivar tradicional es una prioridad para el Gobierno de España y ha valorado en este sentido "la nueva ayuda asociada" a este olivar, con unos nuevos ecoesquemas "que son una novedad, que tienen carácter voluntario, pero que son importantes para conseguir ingresos extra para el agricultor y que ahí están muy ajustados a la pendiente y al carácter de la producción".

Planas ha aportado "una visión optimista y de progreso" para Andalucía y España con la nueva PAC, que va a ser "muy positiva", porque Andalucía "continuará siendo la comunidad que más dinero tenga de España", ya que tiene "el mayor peso agronómico del país".

Además, ha señalado que estará mejor repartida, con un mayor acento para pequeños y medianos agricultores y ganaderos". Esto ocurre, según el ministro, "no sólo por una decisión política, sino porque los estudios y el trabajo hecho con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas han demostrado que esa clase media necesita un apoyo público".

Asimismo, Planas ha apuntado que el Gobierno está apoyando "a todo el sector primario y al medio rural, sin olvidar a nuestros cazadores". En este punto, ha avanzado que este mismo viernes el Ministerio de Agricultura ha abierto por primera vez una página web dedicada a la caza, algo "muy importante porque es una actividad muy social y desde el Gobierno y desde el PSOE la estamos impulsando y defendiendo".

Planas ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, la candidata número 1 al Parlamento, Ángeles Férriz, y la alcaldesa de Jódar, Teresa García. El ministro ha visitado la cooperativa de Jódar, que en 2019 ganó el premio al mejor aceite y con la que se había comprometido a visitar sus instalaciones.