Planas renuncia a repetir como cabeza de lista del PSOE al Congreso y Crespín será número uno al Senado por Córdoba

Archivo - Luis Planas atiende a los medios junto a Rafi Crespín, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no repetirá como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Córdoba en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ya que ha sido el propio ministro el que ha renunciado a volver a ser candidato, si bien se ha comprometido a respaldar a su partido durante la campaña electoral, en la medida que así se le demande, mientras que la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, no repetirá como número dos al Congreso para el 29N, pero en este caso es para ser la candidata socialista número uno al Senado por Córdoba.

Así, lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, precisando que Planas, a través de un mensaje dirigido a la Agrupación Provincial del PSOE, ha comunicado su disponibilidad para participar en la campaña electoral del PSOE para las elecciones del 29N, y también su decisión personal de no volver a formar parte de la candidatura socialista por la provincia de Córdoba, avanzando que, en su condición de ministro, dedicará su tiempo a defender los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles en el marco de la negociación de la próxima política agrícola y pesquera en Europa para el periodo 2028-2034.

Por lo que respecta a la elaboración de las listas del PSOE por Córdoba, la mismas fuentes han recordado que este miércoles 14 de octubre es un día clave en el proceso abierto en el PSOE cordobés para la elaboración de las listas al Congreso y al Senado por la provincia. En concreto, hasta ayer martes 13 de octubre se han venido celebrando asambleas en las agrupaciones del partido en la provincia y en la capital para proponer a los candidatos. Dichas propuestas que se verán en la Comisión Ejecutiva Provincial y el Comité Provincial este miércoles 14 de octubre, para la posterior elevación de propuesta de listas a la Comisión Ejecutiva Regional y a la Comisión Federal de Listas, y así desembocar el 17 de octubre en la reunión del Comité Federal, órgano encargado de completar el proceso de aprobación de las candidaturas.

En las pasadas elecciones generales de 2023 la candidatura del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados estuvo integrada por Luis Planas, seguido por Rafi Crespín, es decir, en los mismos puestos que ya ocuparon en las anteriores elecciones generales, mientras que en tercer lugar se colocó el actual diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral.

La entonces alcaldesa en funciones de Palma del Río (Córdoba), Esperanza Caro de la Barrera, ocupó el número cuatro, tras ganar el PP con mayoría absoluta las municipales en Palma; el quinto puesto en la candidatura al Congreso fue para Pedro de la Fuente Serrano, también tras ganar el PP con mayoría absoluta la Alcaldía de Pedroche (Córdoba) al PSOE el 28M, mientras que cerró la lista Pilar Algar Campos, de la Agrupación del PSOE de Benamejí (Córdoba), municipio en el que han seguido gobernando los socialistas, con Carmen Lara como alcaldesa.

Precisamente, Carmen Lara fue en 2023 la número tres del PSOE por Córdoba al Senado, manteniéndose entonces como candidata número uno para la Cámara Alta, puesto que ya ocupó en las pasadas generales, María Ángeles Luna, y repitiendo también entonces, en este caso como número dos por Córdoba al Senado, Alfonso Muñoz Cuenca. En las elecciones generales de 2023 fue elegida senadora por la provincia María Ángeles Luna.