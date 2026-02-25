La plantilla de Hitachi en Córdoba corta la rotonda de acceso a la empresa en una nueva protesta

La plantilla de Hitachi corta la rotonda de acceso a la empresa en una nueva protesta. - CCOO

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba han cortado este miércoles la glorieta de acceso a la fábrica en una nueva jornada de huelga por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, dado que la empresa "sigue negándose a sentarse a negociar con la mayoría del comité", que ha vuelto a reclamarle "un ejercicio de responsabilidad y que vuelva a sentarse a negociar".

A este respecto y según ha informado el sindicato CCOO, El presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), ha reiterado que la mayoría social "está dispuesta a suspender la huelga, pero para ello debe producirse algún avance", y "para avanzar hay que sentarse a negociar, pero parece que la empresa no quiere negociar".

De hecho, "la empresa ha convocado hoy a la representación sindical solo para solicitarle que dejaran pasar a los vehículos que accedan o salgan de la fábrica durante la protesta", pero los representantes sindicales le han recordado que "el control del tráfico es potestad de la Policía Local, no de los manifestantes".

García ha lamentado que "UGT se haya alineado junto a la empresa y haya presentado una revocación de parte del comité de empresa, cuando sabe bien que no puede llevarse a cabo en medio de una negociación".

Ante ello, el responsable sindical ha dicho "no entender la actitud del otro sindicato, cuando además está viendo cómo la mayor parte de su afiliación se está dando de baja y pasándose a CCOO, compañeros y compañeras que llevaban incluso 20 años y más afiliados a UGT, pero que ahora ven cómo, en vez de defender sus derechos, defienden los de la empresa, algo que no tiene sentido".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha anunciado que próximamente habrá una reunión entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía con un representante a alto nivel de la firma japonesa.

En CCOO esperan que "en dicha reunión se adopten medidas que permitan retomar la negociación y cerrar un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes". Para el sindicato, la intervención de la empresa es importante, "porque es evidente que la dirección actual de la empresa no tiene disposición a negociar, ni intención de llegar a un acuerdo".