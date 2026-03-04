La plantilla de Hitachi en Córdoba reclama a la empresa con una nueva jornada de huelga que se siente a negociar

Trabajadores de Hitachi, en la carretera de acceso a la factoría, durante la jornada de huelga. - CCOO

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha vuelto a protagonizar este miércoles una jornada de huelga con la que ha vuelto a reclamar a la empresa "que se siente a negociar el convenio colectivo y acabe con la situación de enquistamiento".

Según ha informado el sindicato CCOO Córdoba en una nota, el presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha opinado que "la empresa tiene que dar el paso", y ha dicho confiar en que "la semana próxima los directivos de la empresa accedan a sentarse con el Ayuntamiento, la Junta y la Subdelegación".

Por su parte, el comité también quiere sentarse con la empresa "la semana que viene", para poder "descongestionar la situación, porque ya no es solo un conflicto local", puesto que "también influye en la fábrica de Bilbao, que es la que fabrica las cubas en las que se integran los transformadores".

García ha reconocido que fue "una sorpresa" el anuncio hecho por la empresa el pasado lunes, tras la visita de varios directivos europeos a la fábrica cordobesa, de que se va a "reducir la inversión de 80 millones a 47,6" y a externalizar parte del trabajo.

A este respecto, el responsable sindical ha recordado que "el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmó un acuerdo con la empresa en Japón, sobre inversiones y creación de calidad, que nosotros vimos con muy buenos ojos, y ahora nos encontramos que hacen una reducción de inversiones y, además, una externalización de nuestro trabajo".

En este sentido, el presidente del comité de empresa ha criticado que "personas a las que se va a formar en nueve meses vayan a hacer el trabajo de otras que llevan hasta 25 años haciendo esos transformadores, y no sabemos qué pensarán esos clientes cuando vean que su transformador lo están realizando personas sin la experiencia suficiente para que las máquinas tengan la calidad que nosotros le estamos dando".

Para CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, la externalización anunciada por la empresa "no es lo que entendemos por empleo de calidad, que es a lo que se comprometió a cambio de las ayudas y subvenciones de las administraciones".

Así, lo que plantea ahora la empresa "es justamente lo contrario, o sea, empleo precario para las personas que entran nuevas, que es una de las cuestiones que han bloqueado la negociación, que las personas que se incorporen nuevas no tengan las mismas condiciones que los que ya trabajamos en la fábrica", según recordado García, quien ha anunciado que el sindicato está estudiando "la legalidad de esta externalización en medio de una huelga y una negociación".