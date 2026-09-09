La Plataforma del Aeropuerto de Córdoba lamenta la "reducción de vuelos en noviembre y cancelaciones en enero"

Archivo - Aeropuerto de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Aeropuerto Ya' de Córdoba ha expresado este miércoles su "profunda desolación" antes la "la reducción de vuelos en noviembre y la cancelación de vuelos en enero" por parte de Vueling, algo que no puede deberse a "las cifras de ocupación", ya que "los niveles de ocupación de la ruta Córdoba-Barcelona se encuentran por encima de otras conexiones" de la compañía en España, "las cuales no han sido canceladas".

Así lo ha indicado la plataforma en una nota en la que ha detallado que las cifras publicadas por AENA, como gestor y empresa responsable del aeropuerto, "arrojan un tráfico de 26.652 pasajeros en 181 vuelos, y puesto que la aeronave para la ruta Córdoba Barcelona es un A320 con 180 plazasla ocupación media arrojada en estos diez meses y medio (primer vuelo 18 de septiembre) es del 82%, con mínimo del 73% en diciembre y un pico del 91% en febrero".

A la espera de las cifras de agosto, el valor de ocupación de la ruta ODB-BCN "en absoluto está en valores que pongan en peligro la viabilidad económica de la ruta", han señalado desde la plataforma, remarcando que "el nivel de ocupación de las conexiones entre Córdoba y Barcelona no son el motivo de la reducción de frecuencias en noviembre o la eliminación de la ruta en enero".

Igualmente, han agregado que "la conexión con Palma de Mallorca podría haberse mantenido con voluntad política, ya que el nivel de ocupación fue superior al de conexiones presentes en otras ciudades", mientras que la conexión con Barajas (Madrid) también "podría ser una realidad si las administraciones hubieran trabajado por esa conexión, complementado la ruta a Barcelona en días alternos, dando más y mejores opciones de llegar a la ciudad por aire y desde otros destinos".

En este contexto, desde la plataforma han agradecido a Vueling su "apuesta por Córdoba", pero al ver "la falta de interés" en seguir apostando por la provincia han animado "a otras empresas a entrar en el aeropuerto y cubrir la demanda que Vueling no quiere atender".

Por otro lado, en el ámbito político de la gestión y promoción de la infraestructura, han lamentado seguir "sin el control de pasaportes, un año y medio después", una "mentira más del Gobierno", a la vez que ha criticado que la "dejadez" de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía.

"Aena tiene también su parte de culpa", pues "los días de niebla en enero y febrero pueden ser el motivo de la cancelación de vuelos a Barcelona en enero", motivo por el exigen a AENA que "reutilice alguno de los ILS retirados de otros aeropuertos por mejora de dichos aeropuertos y nos instale un ILS Cat I para reducir el impacto de los días de niebla en las operaciones del aeropuerto".

Por todo esto, la plataforma ha pedido "a todos los actores que pongan interés decidido y manifiesto en la situación del aeropuerto y no dejen perder el trabajo y los frutos de estos dos últimos años", todo ello con el objetivo de tener ampliación de vuelos y destinos, control de pasaportes y aduana, ampliación de puestos de estacionamiento, zona de carga, promoción y negociación con aerolíneas con objetivos de destinos y pasajeros y continuar las mejoras y ampliaciones de la terminal para adaptarla a un tráfico mayor.