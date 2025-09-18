La Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén rechaza "el discurso triunfalista" de Villamandos sobre financiación

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha rechazado el "discurso triunfalista" del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, sobre la financiación de la UJA

En un comunicado, la Plataforma ha valorado que después de la polémica por el Grado de Ingeniería Biomédica y "el clamor" de los rectores por "el incumplimiento" del modelo de financiación, el consejero haya aceptado la invitación del rector de la UJA, Nicolás Ruiz, para estar presente en el acto de apertura del curso académico de la UJA.

Añaden que el "encendido elogio" que ha hecho el consejero de la Universidad de Jaén, es "un acto de justicia" porque los datos son "bien expresivos del prestigio alcanzado y del reconocimiento que goza la institución en su ámbito y también en su posicionamiento internacional, donde es referente".

Señalan desde la plataforma que el modelo de financiación es en la actualidad "el verdadero nudo gordiano", porque de su cumplimiento depende que la UJA "crezca y sea más útil al territorio" y el consejero "ha preferido pasar de puntillas", y en los demás asuntos "ha presentado un panorama casi idílico que coincide muy poco o casi nada con el planteamiento expresado por el rector".

Sobre la convocatoria de movilización social que la Plataforma mantiene para el día 8 de octubre, defienden que "hay un argumento muy poderoso para salir a la calle" como es "pedir con toda rotundidad y firmeza simple y llanamente que se cumpla el modelo de financiación que el presidente de la Junta suscribió en Jaén el pasado 8 de abril con todos los rectores y sindicatos".

Sobre este acuerdo, apuntan que "en su mayor parte se encuentra pendiente y con muy pocas expectativas de que vaya a cumplirse de aquí a final de año", porque el reconocimiento de algún avance, anunciado por el presidente Juanma Moreno, no es "el todo que es lo que espera el sistema universitario público, y específicamente la UJA, para encarar el inmediato futuro con cierto alivio que permita cumplir los retos más urgentes en su ambiciosa hoja de ruta".

Por lo que respecta al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, han valorado su "valiente discurso" ante la comunidad universitaria, autoridades jiennenses y una amplia representación de la sociedad para exigir que la UJA siga siendo "el buque insignia de esta provincia".