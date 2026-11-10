La plataforma de la Mezquita de Córdoba señala que la celosía de plástico cumple casi una década "sin soporte legal"

Archivo - Interior de la llamada segunda puerta de la Mezquita de Córdoba, cubierta por una lona con la imagen de la celosia retirada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Mezquita Catedral. Patrimonio de Todxs' ha lamentado este martes que "la lona de plástico que sustituyó a la gran celosía de la Mezquita de Córdoba está a punto de cumplir una década", y sigue "sin soporte legal", mientras que "ni la Iglesia, ni la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la tutela del patrimonio histórico, han ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que desautorizó en un duro varapalo judicial la eliminación del enrejado diseñado en los años 70 del siglo pasado por Rafael de la Hoz".

Desde entonces, según ha señalado la plataforma en una nota, "un enorme pastiche sintético cuelga del arco número 17 con la fotografía sobreimpresionada de la falsa celosía, en una clara vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, del marco normativo estatal y también del planeamiento urbanístico del Conjunto Histórico de Córdoba".

En este sentido, la plataforma ha recordado que "la normativa andaluza advierte claramente en sus artículos 14, 19, 20 y 21 sobre las acciones que 'degraden' los valores del monumento, que 'distorsionen' su contemplación o que atenten contra su 'autenticidad', señalando también que 'los métodos constructivos y los materiales a utilizar deberán ser compatibles con la tradición constructiva del bien', tal y como asegura de manera taxativa en su artículo 20.3".

A ello hay que sumar, según ha añadido la plataforma, que "las directrices de la Unesco expresan de forma reiterada que los monumentos declarados Patrimonio Mundial deben ser preservados en su 'autenticidad', y previenen contra la 'distorsión' de sus valores y su 'degradación'".

Sin embargo, según ha lamentado la plataforma, "millones de visitantes de la Mezquita-Catedral llevan contemplando desde hace casi una década un velo plastificado en uno de los enclaves neurálgicos del edificio, mientras que la celosía auténtica, construida en madera noble y amparada por la declaración de la Unesco, se encuentra descuartizada en uno de los almacenes del Cabildo Catedral".

"El propio arquitecto Rafael de la Hoz (hijo), en una alegación técnica de 17 páginas presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba, ya alertó en 2024 de que la 'instalación del velo no se realizó conforme a un proyecto específico autorizado' y, por lo tanto, en su opinión, permanecía 'al margen de la legalidad' y en perjuicio de los 'intereses generales'", según ha subrayado la plataforma.

Es más, "el prestigioso arquitecto advirtió entonces del 'grave riesgo' que sufría la Mezquita-Catedral y las consecuencias de 'trascendencia internacional' que afrontaba el 'patrimonio histórico de nuestro país y de la Humanidad'. De la Hoz, en representación de los derechos intelectuales del autor de la celosía (su padre), lamentaba la 'ejecución ficticia' de la sentencia condenatoria por medio de la lona sintética".

La Plataforma 'Mezquita Catedral. Patrimonio de Todxs' ha reclamado de forma reiterada "el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal Supremo y la restitución de la celosía ilegalmente suprimida del monumento universal", alegando que "la lona de plástico no hace sino degradar un conjunto histórico de relevancia mundial y dañar gravemente el interés público".

Por último, a la plataforma le llama la atención "la cascada de reconomientos dispensados al Cabildo por su gestión patrimonial, pese a sufrir tres sentencias consecutivas en su contra por serios daños ocasionados al monumento, y ser responsable de la flagrante negligencia que desencadenó el más grave incendio de su historia", el pasado 2025.