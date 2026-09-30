La plataforma SoilDataSpace, liderada por la UJA, entra en la Lista de Confianza de Espacios de Datos del Gobierno

Participantes en la plataforma SoilDataSpace. - SOILDATASPACE

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Datos de Suelos Federado (SoilDataSpace), liderado por la Universidad de Jaén, ha sido incorporado oficialmente a la Lista de Confianza de Espacios de Datos del Gobierno de España.

Este reconocimiento, formalizado por resolución de la Dirección General del Dato, dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia)-- "avala el modelo de gobernanza y la arquitectura tecnológica de esta iniciativa promovida por la UJA".

Su objetivo principal es integrar, gobernar y compartir información sobre suelos agrícolas y forestales procedente de fuentes públicas y privadas en un marco común, interoperable y seguro.

Con esta distinción, que se puede consultar a través del Centro de Referencia de la Economía del Dato y con portal oficial en soildataspace.es, "SoilDataSpace afianza su papel en la construcción de un ecosistema colaborativo que conecta a administraciones públicas, centros de investigación, empresas y agentes del sector", según se ha valorado este miércoles desde la plataforma.

Sus responsables han destacado que, más allá del intercambio de datos, se posiciona como una infraestructura habilitadora para generar servicios y herramientas de alto valor añadido.

Entre sus principales líneas de actuación, figuran la monitorización agroambiental para el seguimiento de la fertilidad y la salud del suelo agrícola, la lucha contra el cambio climático mediante la estimación y trazabilidad del carbono almacenado, y la gestión de riesgos hidrológicos para la evaluación de procesos erosivos en cuencas y parcelas.

Sobre esta base, el espacio facilitará la creación de recomendaciones agronómicas, modelos predictivos, cuadros de mando, APIs y herramientas de apoyo a la decisión dirigidas a administraciones públicas, investigadores, empresas y cooperativas del ecosistema agroalimentario.

"En definitiva, la inclusión en esta Lista de Confianza avala el compromiso del equipo y de las entidades participantes en el despliegue de un espacio de datos abierto, seguro y orientado a generar valor real para el territorio y el sector agroambiental", ha afirmado.