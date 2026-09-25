El Pleno del Ayuntamiento de Granada traslada su condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

Minuto de silencio en la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera el pasado 14 de septiembre. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes dos declaraciones institucionales por las que la ciudad traslada su condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México y renueva su apoyo institucional al manifiesto de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia.

Por una parte, el Ayuntamiento ha expresado de forma unánime su "más firme repulsa" por el asesinato de esta estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada que se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad del Estado de Morelos.

El Consistorio se suma al comunicado de la Universidad de Granada y ha querido trasladar "sus más sinceras condolencias, solidaridad y afecto a la familia y amigos de Claudia, así como a toda la comunidad universitaria de Granada, ante la pérdida de la joven".

Todos los grupos municipales representados en la corporación comparten el rechazo a este crimen y reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la necesidad de mantener la unidad de toda la sociedad para combatir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres.

El Consistorio ha querido hacer llegar especialmente su apoyo a la comunidad universitaria granadina, "que vive estos momentos de profundo dolor por el asesinato de una de sus estudiantes" y se ha puesto a disposición de la Universidad de Granada y de la familia.

DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS

El Ayuntamiento de Granada, en otra declaración institucional, ha rubricado su compromiso por asumir las reivindicaciones que plantea Asogra con motivo de la celebración, del 21 al 27 de septiembre, de la Semana Internacional de las Personas Sordas 2026.

La corporación municipal respalda así la necesidad de defender lo conseguido tras décadas de activismo internacional y seguir avanzando para que, "además de tener derechos, las personas sordas puedan ejercerlos".

Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, que ha puesto voz al compromiso de la corporación para que Granada continúe avanzando por "un empleo sin discriminación, información accesible y una mayor participación de las personas sordas en todas las políticas que les afecten".

El portavoz ha mostrado así el apoyo de la ciudad para avanzar en asuntos como el reconocimiento, la protección y la promoción de las lenguas de signos en igualdad de condiciones y ha querido también reconocer el esfuerzo y compromiso de las personas sordas y de su movimiento asociativo por avanzar en la conquista de derechos, "logrando abrir espacios de decisión y situando la lengua de signos, la cultura sorda y la accesibilidad en la agenda pública".