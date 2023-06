El Pleno libera a los 15 ediles del gobierno local del PP en Córdoba y a la mitad de los 14 de la oposición

CÓRDOBA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes, en sesión extraordinaria y sin votos en contra, una estructura de liberaciones con dedicación exclusiva o parcial para los 15 concejales del gobierno local del PP y para la mitad más uno de los 14 ediles de la oposición, en concreto para cuatro de los siete concejales del PSOE, para dos de los cuatro de Hacemos Córdoba y para dos de los tres de Vox.

Así se ha determinado en el Pleno organizativo de este mandato, en el que, de las cinco proposiciones que el alcalde, José María Bellido (PP), ha somteido a votación, dos se han aprobado por unanimidad, sobre la periodicidad de las sesiones plenarias y sobre la creación de las comisiones permanentes y especiales del Pleno, mientras que las otras tres se han aprobado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, que en una nota posterior al Pleno ha explicado que lo ha hecho "por coherencia con el ADN del partido, que se centra en adelgazar la Administración".

Esa ha sido la razón para abstenerse en el punto referido a la citada estructura de liberaciones, que implica que el alcalde, siete tenientes de alcalde, tres concejales delegados y el portavoz del PP tendrán una liberación completa por dedicación exclusiva, con sueldos brutos anuales de 63.834 (el alcalde), 57.834 (los tenientes de alcalde), 53.469 (los ediles delegados) y 54.561 euros (el portavoz), mientras que dos tenientes de alcaldes y un concejal delegado estarán liberados al 80% y cobrarán 46.267 y 42.775 euros, respectivamente.

En cuanto a la oposición, los portavoces de PSOE, Hacemos y Vox tendrán liberación completa por dedicación exclusiva, con el mismo sueldo que el portavoz popular (54.561 euros), mientras que el PSOE tendrá dos ediles con liberación completa y un sueldo de 46.922 euros, además de un concejal liberado al 75% por dedicación parcial con un sueldo de 35.191 euros.

Hacemos y Vox, por su parte, tendrán a un edil en cada caso con liberación completa y un sueldo de 46.922 euros por dedicación exclusiva, mientras que los ediles de los tres grupos de la oposición que no están liberados, al no tener dedicación exclusiva ni parcial, cobrarán 751 euros por cada asistencia a un Pleno ordinario y 375 euros por la asistencia a cada Pleno extraordinario, en concepto de indemnización, a excepción de las sesiones extraordinarias de condena a la violencia de género, por las que no percibirán importe alguno.

Por lo que se refiere al personal eventual, el Pleno ha aprobado, igualmente con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, el número, características y retribuciones del personal eventual, es decir de quienes ocuparán los 29 puestos de confianza establecidos, de los que diez corresponden al Gabinete de Alcaldía, en concreto el jefe de gabinete del alcalde, el jefe de gabinete de la primera teniente de alcalde, el jefe de Comunicación, dos asesores de Comunicación y cinco asesores del Gabinete.

Otros nueve puestos de personal eventual de confianza corresponden al Grupo Popular (un coordinador, cuatro asesores, dos administrativos y dos auxiliares administrativos), mientras que el Grupo Socialista cuenta con cuatro (un coordinador, un asesor y dos administrativos), el Grupo de Hacemos tiene tres (coordinador, asesor y administrativo) y el de Vox otros tres (un asesor y dos administrativos).

También se ha aprobado por el Pleno e igualmente con la abstención de Vox y el voto a favor del resto de grupos, las asignaciones económicas fijadas para los grupos municipales, que incluyen una cantidad fija mensual por grupo municipal 100 euros y una cantidad variable por cada concejal del grupo al mes de 813 euros.

Junto a ello, el Pleno ha aprobado, pero en este caso por unanimidad, establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebre sesión ordinaria en el segundo jueves hábil de cada mes a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y dos días hábiles después, a la misma hora, en segunda convocatoria.

También se ha aprobado por unanimidad constituir las comisiones del Pleno de carácter permanente y que guardan correspondencia con las grandes áreas en que se estructuran los servicios municipales, con la siguiente denominación: Comisión Permanente de Presidencia y Políticas Transversales; Comisión Permanente de Economía, Hacienda y Administración Pública; Comisión Permanente de Derechos Sociales; Comisión Permanente de Cultura y Turismo, y Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios Públicos.

En todos los casos estas comisiones, que estarán integradas por dos miembros de cada grupo político, tratarán sobre las materias objeto de las delegaciones incluidas en las áreas homónimas, mientras que las comisiones especiales, que el Pleno, igualmente, ha acordado constituir, también estarán integrada por dos miembros de cada grupo político y serán la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.