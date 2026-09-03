Los plenos del Parlamento volverán al salón tradicional en noviembre, tras la culminación de la restauración

Imágenes del encuentro de la presidenta del Parlamento de Andalucia, Ana Mestre, con la prensa. A 3 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Iniciado el curso parlamentario, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha participad - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los plenos del Parlamento de Andalucía volverán al tradicional salón, la antigua capilla del que fue hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, el próximo mes de noviembre, tras culminarse los trabajos de rehabilitación.

Así lo ha trasladado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el arraque del nuevo curso político.

En estos momentos se encuentra habilitada como salón de plenos provisional la Sala Alberto Jiménez-Becerril, que acogió por primera vez una sesión plenaria el pasado 11 de junio, concretamente, la constitutiva de la XIII legislatura y, con posterioridad, el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

El primer pleno del nuevo curso político también se desarrollará, los días 16 y 17 de septiembre, en la Sala Alberto Jiménez-Becerril y los sucesivos hasta el mes de noviembre, cuando está previsto que se abra el salón de plenos tradicional ya rehabilitado.

El retraso hasta noviembre se ha debido, según ha explicado Mestre, a un problema con el material de sellado de la piedra del techo, ya que el que estaba previsto en un principio no ha funcionado y se ha tenido que sustituir por otro, y todo ello ha ocurrido también con el verano de por medio y las vacaciones de los trabajadores.

Como novedad, el primer pleno del Parlamento de septiembre ya contará en la Sala Alberto Jiménez-Becerril con el sistema de votación electrónico, que ha sido instalado, evitando así que las votaciones tuvieran que ser con mano alzada o a viva voz.

De otro lado, Mestre también ha trasladado como uno de sus objetivos de la legislatura abordar la reforma del Reglamento del Parlamento, que ya puso sobre la mesa su antecesor en el cargo, Jesús Aguirre.

En cierta forma, según ha señalado, hay que partir de "cero" porque no hay un documento oficial sobre los artículos a reformar ni ningún trámite procedimental llevado a cabo. Hay que analizar aún qué aspectos serían susceptibles de reformar, aunque siempre haciendo prevalecer el "fin" del Reglamento y de la propia Cámara, como, ante todo, que se cumpla con la función de control al gobierno, entre otros aspectos esenciales, según Mestre.

Otro de los objetivos de Mestre en esta nueva legislatura es seguir acercando el Parlamento a la sociedad y que ciertas actividades se puedan llevar a cabo fuera de la sede.

Mestre también es consciente de que teniendo en cuenta que en 2027 están previstas las elecciones generales, además de las municipales, el Pleno del Parlamento no estará ajeno a los debates de ámbito nacional.