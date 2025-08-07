La población en Andalucía apenas aumenta un 0,4%, con un incremento del 0,9% de los nacidos en el extranjero

Archivo - Un hombre con un carrito de bebé. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La población en Andalucía apenas ha aumentado a 1 de julio de 2025, con un total de 8.696.038 habitantes y un incremento de 8.290 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población se acercó a las 50.000 personas (48.788).

El pequeño crecimiento poblacional de Andalucía se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero y nacionalizadas, ya que el número de nacidas en España disminuyó. En concreto, se registraron 7.537.968 nacidas en territorio español, un -0,02%, y 1.158.070 en el extranjero, un +0,9%.

Del total de población en Andalucía, 4.419.473 eran mujeres, un 50,8%, mientras que 4.276.565 eran hombres. Por provincias, en primera posición se sitúa Sevilla, con 1.981.157, seguida por Málaga, con 1.798.265. Tras ellas, Cádiz, con 1.263.906; Almería contaba con 777.156 personas; Córdoba, con 770.692; Granada, con 647.715; Jaén, con 617.879, y Huelva, con 539.271.

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,50%) e Islas Baleares (0,42%).

A nivel nacional, España registra un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero --de 9.686.214 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).