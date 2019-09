Podemos acusa de falta de coordinación y de "irresponsabilidad" a Junta y Ayuntamiento ante el brote de listeriosis

Publicado 26/08/2019 14:24:58 CET

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha asegurado este lunes que hay "irresponsabilidad" por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta en la alerta sanitaria decretada por el brote de listeriosis porque "no han llevado a cabo todos los procedimientos" que marca el protocolo para haberla evitado y "no ha habido coordinación" entre ellas.

En Sevilla en rueda de prensa, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha criticado la "responsabilidad compartida" entre ambas administraciones, "especialmente del Gobierno andaluz, ocultando información, atrasando y poniendo en peligro la salud pública", al que le reitera sus exigencias de estos días de comparecencia en el Parlamento autonómico del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para explicar la gestión del brote y su dimisión.

En este sentido, y ante la posibilidad de que se abra una causa por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía o algún otro estamento para esclarecer la responsabilidad del brote, Pérez Ganfornina ha anunciado que Podemos se personará. "Nos personaremos como acusación particular", ha afirmado el responsable político, quien en otros momentos de su intervención se ha referido a la personación de su partido en la causa como "acusación popular".

Pérez Ganfornina ha expuesto que han mantenido una "posición bastante prudente" durante la crisis, pero que tras una gestión del brote que ha sido "totalmente nefasta e irresponsable", con una "situación de peligro" para la salud pública y "varias administraciones públicas implicadas", todo lo ocurrido "merece rendir cuentas".

Así, ha hecho referencia a la "totalmente irresponsable" actitud del Gobierno autonómico, que ejemplifica en unas declaraciones del sábado del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que afirmó entonces que el consejero de Salud "comparecerá cuando sea necesario". "Hace falta Juan, claro que hace falta que comparezca el consejero, porque, de alguna forma, lo que se ha evidenciado es que este Gobieno de las derechas ha puesto el interés y su prioridad en las pérdidas de la empresa antes que en la salud de los andaluces, y por eso nos vamos a personar como acusación popular a la causa que abra la Fiscalía", ha declarado Pérez Ganfornina, quien remarca que su formación no puede quedarse "mirando hacia otro lado".

En esta línea, ha censurado que la Junta y el Ayuntamiento "no han llevado a cabo todos los procedimientos" que marca el protocolo para evitar el brote y ha defendido sobre la personación de su partido ante la Fiscalía que "habrá que explicarse por qué no se llevan las inspecciones a cabo, por qué no ha habido coordinación entre las administraciones" y "por qué se han retrasado tanto las explicaciones". Asimismo, ha criticado a la empresa Magrudis por tener una "situación irregular e irresponsable".

También ha asegurado que "si no llega a ser por la labor encomiable de organizaciones como Facua", la ciudadanía no tendría "ni la mitad de la mitad de la información que se tiene a día de hoy". "Es increíble que una organización de consumidores al final sea más responsable y tenga más altura de miras que el propio Gobierno andaluz", ha defendido.

"INDICACIONES CONTRADICTORIAS"

El miembro de la formación morada ha ahondado en que por parte de la Junta "no se haya hecho nada en un sentido de transparencia de información" y que el consejero "salió a defender la actuación de la empresa en un primer momento", así como que se han dado "indicaciones contradictorias" que "podrían incurrir en delito".

"Cuando se le ha dicho a personas que tenían los síntomas de la listeriosis que no acudieran porque no habían comido carne mechada lo que se está haciendo es un ejercicio de irresponsabilidad enorme", ha ejemplificado, antes de preguntarse para qué esta medida cuando, "desde una actitud responsable, cualquier persona que tuviera los síntomas debía acudir a los centros de salud a confirmar que el brote no es mayor". "Y sin embargo, la actitud que ha tenido la Junta ha sido permanentemente restarle importancia", ha deplorado.

Pérez Ganfornina ha reflexionado que el brote "abre un debate mayor", el modelo de consumo y producción alimentaria, que "pone en riesgo nuestra salud", una controversia que "debe abrirse en la sociedad" porque "casos como este evidencian que hay muchos factores de riesgo".