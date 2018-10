Podemos acusa a Susana Díaz de no acudir al Parlamento porque "no tiene respuesta al cúmulo de irregularidades" en Faffe

Publicado 18/07/2018 12:34:31 CET

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "salir corriendo" y no participar en la sesión de control del Pleno que arranca este miércoles en el Parlamento porque "no tiene respuestas a todo el cúmulo de irregularidades, mentiras y ocultación de su gobierno" en cuanto al presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del partido morado Esperanza Gómez ha criticado que en esta sesión plenaria no se vayan a producir las tradicionales preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta porque el jueves acompañará a los Reyes de España en una visita a Bailén (Jaén), y ha lamentado que Andalucía tenga "una presidenta a la fuga" porque "no le gusta el Parlamento ni responder ante él", todo para "evitar las responsabilidades por el uso vergonzante del dinero público que se ha hecho".

"El cargo de presidenta le viene grande, solo lo utilizó como trampolín para ser secretaria general del PSOE y eso explica que no tenga un proyecto político serio para Andalucía", ha agregado la parlamentaria de Podemos, que ha recordado que la presidenta "si en su día paralizó los cursos de formación para salvarse a ella misma de una posible imputación en el caso, hoy vuelve a salir corriendo por el caso de la Faffe".

Para el partido que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez, que Susana Díaz "utilice como excusa a la monarquía para no acudir al Parlamento" demuestra que "no tiene respeto ninguno por la institución".

"En Andalucía hay un problema de corrupción, pero que salga corriendo para no dar explicaciones es algo propio de alguien que no tiene respuestas a todo el cúmulo de irregularidades, mentiras y ocultación de su gobierno en el caso del prostíbulo", ha abundado antes de censurar que el Gobierno andaluz "ha intentado tapar esto a golpe de mentiras, medidas verdades y ocultación".