Podemos Andalucía defiende derogar la sedición porque "es legal y constitucional y hay apoyos en el Congreso"

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha defendido este lunes en rueda de prensa la derogación del delito de sedición como está contemplado en el Código Penal porque "abordar la reforma del Código Penal es legal, legítimo, lícito y constitucional y si hay apoyo de fuerzas en el Congreso, no tengo otra cosa que decir".

Delgado, a preguntas de los periodistas, ha sostenido que "Cataluña no es un problema, lo dice el CIS y otras encuestas" tras comparar "la situación de Cataluña del año 2017 con la situación en 2022" y considerar que "los ciudadanos no están pensando en la reforma del Código Penal, están pensando en la sanidad, la educación, los recortes, la hipoteca".

"Mi partido defiende esa reforma y mi partido no es independentista", ha afirmado el portavoz adjunto de la coalición Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, quien ha señalado que "no he visto si puede repercutir o no, no lo sé" la posibilidad de una menor pena de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la hipótesis de una reforma del delito de malversación que se tramitaría en el Congreso de los Diputados.

"No he hecho ese cálculo, habría que preguntarle al abogado de Griñán", ha afirmado Delgado, quien ha recordado que "con los temas de corrupción somos implacables, que quien la haga, la paga".