Podemos Andalucía es "prudente" con las encuestas pero no le sorprendería un acuerdo PSOE-Cs tras las generales

El secretario político y de comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha manifestado que su formación es "prudente" con las encuestas, tanto si muestran un escenario favorable para su formación como si muestra lo contrario, aunque sí se ha pronunciado por la posibilidad de que el PSOE y Ciudadanos sumen una mayoría absoluta tras las elecciones generales. En este caso no sería "nada extraño" que ambas fuerzas pactasen porque ya se unieron en Andalucía la pasada legislatura.

En rueda de prensa este lunes, Pérez Ganfornina ha explicado que, si se da el escenario de que PSOE y Ciudadanos sumen una mayoría serán estos dos partidos los que tendrán que explicar sus pasos pero, en todo caso, "no cogería por sorpresa" a Podemos que pactasen porque "ya han gobernado en la Junta de Andalucía" cuando Ciudadanos fue un "socio de gobierno" de Susana Díaz pero sin carteras. Además, ha subrayado que no se ven "diferencias" entre las políticas económicas del PSOE y de Ciudadanos.

El secretario de Comunicación ha precisado que en Andalucía se ve "especialmente" que entre ambas formaciones no hay diferencias en algunas materias a pesar de que los socialistas "hablen de que viene la derecha" y se alcen como "alternativa de izquierdas". "Que no engañen", ha dicho, al tiempo que ha explicado que para "privatizar" servicios como, según ha dicho, querrían las derechas "no hay que cambiar grandes cosas" porque en esa línea "ya se estaba" con el anterior gobierno socialista.

"Que PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo no es nada extraño ni nada sorprendente, a nadie le debería sorprender porque están de acuerdo en política económica y por mucho que se vistan de progres no han sido en si vida ni progresistas ni de izquierdas", ha zanjado.

De cualquier modo, para Podemos Andalucía hay que ser "prudentes" con las encuestas que apuntan, aunque, lo que está "claro" es que "hay una lógica de bloques" en el debate público que se está dando durante esta precampaña. Por eso, lo que hay que hacer es "delimitar bien cuáles son las coordenadas políticas de esos bloques" y si van a ir a favor del blindaje de los servicios públicos o de resolver los problemas urgentes de la sociedad porque, sólo en ese caso, pueden contar con Podemos.

Sin embargo, si "la foto" es para seguir con los "recortes" y con políticas que van en la línea de favorecer los intereses de las grandes multinacionales tendrán "en frente" a Podemos. "No seremos capaces de movilizar al votante que quiere cambio progresista de izquierdas si no hablamos de los problemas de la gente", ha precisado Ganfornina, quien ha concluido que "las encuestas son encuestas" pero lo importante es "hablar de políticas".