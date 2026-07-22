Podemos Andalucía reclama "la dignificación" de los técnicos de mantenimiento del SAS

Representantes de Podemos Andalucía, la Asociación de Profesionales de Mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud y el sindicato CCOO ante la situación que sufren los técnicos especializados de mantenimiento del SAS. - PODEMOS ANDALUCÍA

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía, la Asociación de Profesionales de Mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (Apromansas) y el sindicato CCOO han criticado este miércoles conjuntamente la situación de "abandono total" que sufren los técnicos especializados de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Las tres organizaciones han exigido al gobierno andaluz del PP que "reconozca y dignifique el trabajo de estos profesionales y frene la privatización progresiva de la sanidad pública", siendo "un agravio económico que se arrastra desde hace 18 años".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha explicado que la convocatoria responde a "la situación que atraviesan estos trabajadores, totalmente desbordada", ante la que, a su juicio, "el ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla hace oídos sordos".

Durán ha recordado que "el problema se remonta a hace 18 años, cuando se reconoció a esta categoría profesional y el paso de C2 a C1 sin que ese cambio viniera acompañado del correspondiente reconocimiento económico en el complemento específico salarial".

La portavoz ha exigido al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que "actúe desde ya para dignificar económicamente a estos trabajadores" y ha vinculado la situación con el modelo de gestión sanitaria de la Junta, que considera "orientado a privatizar la sanidad pública y a su desmantelamiento".

En este sentido, la portavoz morada ha reprochado que "la plantilla de técnicos especialistas de mantenimiento ha sufrido un recorte del 40% en los últimos años sin que haya repuesta, optando la administración por externalizar estos servicios mediante contratos menores a empresas privadas", una fórmula que, según Durán, "permite eludir la normativa que obligaría a sacar estos servicios a concurso público".

Ante ello, Podemos Andalucía ha reclamado "el reconocimiento y la dignificación laboral de estos profesionales, así como el freno a la privatización de servicios que, defiende, deben prestarse desde lo público".

BRECHA SALARIAL DE 150 EUROS MENSUALES

Por su parte, el presidente de Apromansas, Francisco Romero, ha advertido de "la disparidad de criterios y el agravio económico que sufren desde hace años en materia de complemento específico las cuatro categorías que integran los técnicos: electromedicina, técnicos cocineros, técnicos de alojamiento y técnicos de mantenimiento, un colectivo que suma 2.000 trabajadores en toda Andalucía".

Según ha expuesto Romero, "estos profesionales cobran 150 euros menos al mes que otras categorías del mismo grupo I --como personal informático, administrativo o técnicos de anatomía patológica--, una diferencia que en 18 años se traduce en un agravio económico superior a los 25.000 euros por trabajador".

Así, ha subrayado que, "si el complemento específico se justifica por la peligrosidad y penosidad del puesto, no resulta justo mantener este recorte para unas nóminas que rondan los 1.300 euros mensuales, en puestos que requieren grados superiores muy específicos y para los que, además, cada vez cuesta más encontrar personal en bolsa".

El presidente de Apromansas ha alertado igualmente de que "actualmente no se repone ni el 30% de las bajas que se producen, lo que se suma al recorte de plantilla del 40% ya existente y sitúa a los servicios de mantenimiento bajo mínimos, mientras crece el recurso a empresas privadas para realizar tareas que corresponderían a esta plantilla".

CCOO ALERTA DE "RIESGOS PARA SEGURIDAD DE PACIENTES Y TRABAJADORES"

El responsable de Acción Sindical de CCOO de sanidad en la provincia, José Antonio López, ha avisado de "la falta crónica de contratación de técnicos de mantenimiento --en labores de fontanería, electricidad y albañilería-- en el SAS", una carencia que, según ha advertido, "provoca que las condiciones de los hospitales sean lamentables e incluso peligrosas, tanto para los usuarios como para los propios trabajadores".

López ha puesto como ejemplo la plantilla del Hospital Reina Sofía de Córdoba, "insuficiente desde hace muchos años", señalando que "el centro no cuenta con fontanero de guardia por las noches". El sindicalista ha recordado "incidentes recientes derivados de esta falta de personal, como la necesidad de desalojar por completo la planta de la UCI a raíz de una avería, la inundación de varios centros de salud hace unos meses o un incidente en la sala de trasplantes de médula hace tres o cuatro meses".

Para CCOO, "esta situación responde a un plan preestablecido de desmantelamiento de la contratación pública que allana el camino a la privatización de la sanidad", al tiempo que ha reclamado "una sanidad pública digna, sostenida por trabajadores bien reconocidos, bien remunerados y que desarrollen su labor en condiciones laborales aceptables".

Las tres organizaciones han exigido "el reconocimiento económico del complemento específico reclamado por los técnicos especializados de mantenimiento del SAS, la reposición íntegra de la plantilla, actualmente reducida en un 40%, y la cobertura de bajas, jubilaciones y vacaciones y el fin de la externalización de estos servicios mediante contratos menores".