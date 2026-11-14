Podemos se compromete en Córdoba a impulsar las infraestructuras eléctricas necesarias en Los Pedroches y el Guadiato

La candidata al Congreso de los Diputados por Podemos Córdoba Ana Calzada - PODEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos Córdoba al Congreso Ana Calzada ha situado las deficiencias de la red eléctrica de las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato como una de las cuestiones prioritarias que la formación llevará a la Cámara Baja.

Según ha defendido, es necesario acelerar el mallado eléctrico del norte de la provincia, garantizar las inversiones anunciadas y poner la capacidad energética al servicio de la industria, el empleo y la lucha contra la despoblación.

Calzada ha advertido de que la falta de capacidad de las infraestructuras eléctricas lleva años condicionando el desarrollo de ambas comarcas, dificultando la implantación de nuevas empresas y la ampliación de actividades industriales.

"No podemos seguir hablando de combatir la despoblación mientras nuestros pueblos no cuentan con las infraestructuras necesarias para generar empleo y atraer actividad económica", ha señalado la candidata, al tiempo en que ha incidido en que este déficit energético "no puede seguir siendo un freno" para el futuro del territorio.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España anunció en noviembre de 2025 una inversión de aproximadamente 115 millones de euros para reforzar el mallado eléctrico del norte de Córdoba. Esta actuación contempla la creación de nuevas subestaciones y alrededor de 150 kilómetros de nuevos circuitos eléctricos, lo que permitirá mejorar la conexión con Extremadura y aumentar la capacidad de suministro en una zona que arrastra esta reivindicación histórica.

Para la candidata de Podemos, dicho compromiso "tiene que convertirse cuanto antes en una realidad". Por ello, ha asegurado que desde el Congreso realizarán un seguimiento estricto de las inversiones y exigirán un calendario concreto para garantizar que las infraestructuras anunciadas se ejecuten y no se queden en "promesas".

Asimismo, Calzada ha defendido que el refuerzo de la red eléctrica debe ir acompañado de una estrategia que impulse la actividad industrial y económica local.

"No basta con construir líneas eléctricas y subestaciones. Tenemos que conseguir que esa nueva capacidad sirva para que se instalen empresas, crezcan las industrias que ya existen y se creen puestos de trabajo estables", ha argumentado, incidiendo en que la infraestructura debe estar "al servicio de la gente".

Finalmente, la formación morada ha apostado por vincular estas inversiones energéticas al desarrollo industrial de ambas comarcas y por aprovechar su potencial en energías renovables para generar riqueza en el propio territorio.

"No queremos que nuestros pueblos sean únicamente lugares donde se produce energía para otros. Queremos que esa riqueza se quede aquí, que genere empleo y que permita a la gente joven tener un proyecto de vida sin verse obligada a marcharse", ha concluido Calzada.