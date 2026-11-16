Podemos Córdoba defiende una provincia que ofrezca "oportunidades y futuro" a su juventud

El candidato número dos de Podemos al Congreso por Córdoba de cara el 29N, Moisés Antequera. - PODEMOS

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de Podemos al Congreso por Córdoba de cara el 29N, Moisés Antequera, ha defendido este lunes que Córdoba sea una provincia que ofrezca "oportunidades y futuro" a su juventud, frente la situación actual, dada "la creciente dificultad que encuentran los jóvenes de la provincia para desarrollar un proyecto de vida en su tierra, ante la precariedad laboral, los bajos salarios, la falta de oportunidades y las dificultades para acceder a una vivienda asequible".

En este sentido y según ha informado Podemos en una nota, Antequera ha señalado que "esta situación no responde a una falta de preparación o esfuerzo de la juventud, sino a un modelo económico y unas políticas que no están garantizando las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones puedan emanciparse y construir su futuro en Córdoba".

De hecho, según ha argumentado, los datos de la Encuesta Social 2026 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía "reflejan la gravedad del problema", dado que "el 60,7% de los jóvenes cordobeses de entre 16 y 34 años considera que necesita salir de Andalucía para encontrar mejores oportunidades laborales. Además, el 78,2% identifica el precio de la vivienda como un obstáculo para emanciparse y el 66,5% señala los bajos salarios y la inestabilidad laboral".

En Podemos Córdoba consideran que estos datos "evidencian una realidad que no se puede seguir ignorando", y "no podemos resignarnos a que una generación entera tenga que marcharse de nuestra provincia para encontrar un empleo digno o acceder a una vivienda. Córdoba no puede permitirse perder su talento y su juventud", según ha avisado Moisés Antequera.

Para revertir esta situación, Podemos defiende "una política que sitúe el acceso a la vivienda como una prioridad, ampliando el parque público de alquiler, movilizando viviendas vacías, rehabilitando inmuebles en los municipios y garantizando precios asequibles".

La formación también reclama "empleo digno y estable, mejores salarios, el fin de los abusos de la temporalidad y el refuerzo de los derechos laborales". Una apuesta que, a su juicio, "debe ir acompañada de un cambio en el modelo productivo provincial, impulsando la industrialización, la innovación, la tecnología, las energías renovables y la industria agroalimentaria".

El candidato de Podemos ha subrayado que "las oportunidades deben llegar al conjunto de la provincia y no concentrarse exclusivamente en la capital". Para ello considera "imprescindibles mejores conexiones ferroviarias y transporte público entre municipios, más acceso a la formación profesional, cobertura digital y apoyo a quienes quieran emprender o desarrollar proyectos en el medio rural". A estas medidas suma "el refuerzo de las becas y ayudas al estudio para facilitar la formación de quienes viven en municipios que requieren desplazamientos".

Antequera ha anunciado que Podemos trasladará estas reivindicaciones al Congreso de los Diputados, reclamando "medidas concretas en materia de vivienda, empleo, salarios, formación e infraestructuras que respondan a las necesidades de la provincia de Córdoba".