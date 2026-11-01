Podemos Córdoba presenta a Ana Calzada y Franky López como candidatos al Congreso y al Senado

La candidata al Congreso de los Diputados por Podemos Córdoba, Ana Calzada Hombrado. - PODEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba ha presentado su candidatura a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con Ana Calzada como cabeza de lista al Congreso de los Diputados y Franky López como candidato al Senado.

Según ha concretado la formación en una nota, se trata de una apuesta por una lista que represente al conjunto de la provincia, desde la capital hasta los municipios rurales, y que recoja las "distintas realidades y reivindicaciones" de la ciudadanía cordobesa.

"La defensa de los derechos Lgtbi, el feminismo, la sanidad pública, la memoria democrática y las oportunidades para la juventud forman parte de los ejes que defiende la candidatura, junto al compromiso con la agricultura y ganadería sostenible, la protección del medio ambiente y el futuro del medio rural", han asegurado.

Desde Podemos Córdoba han destacado la importancia de llevar a las instituciones estatales las "preocupaciones de los barrios y los pueblos, defendiendo los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y unas condiciones de vida dignas para la mayoría social". "Queremos que la diversidad de nuestra provincia esté representada en el Congreso y el Senado, dando voz a quienes trabajan cada día por construir una sociedad más justa", han señalado desde la formación.

De esta forma, la candidatura al Congreso de los Diputados se conforma por Ana Calzada Hombrado; Moisés Antequera Maldonado; Iluminada Tortosa López; Jose Antonio Castillo Osuna; Margarita Jiménez Egea; y Javier Tarin Sánchez.

Por su parte, la candidatura al Senado figura con Franky López Morales (Titular); Rosario Gastón Rufaco (Suplente); Iván Fernández Olivares (Suplente); Nazareth López Muñoz (Titular); Jose Luis Aires Cabezas (Suplente); Iratxe Fernández Olivares (Suplente); Santiago Martínez Fernández (Titular); Almudena Villaverde González (Suplente); y César Alberto Plaza Sánchez (Suplente).