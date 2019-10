Podemos critica el "juego trilero" de Montero "para dar coba" mientras Andalucía "sigue sin sus entradas a cuenta"

Publicado 07/10/2019 12:44:53 CET

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha llamado la atención sobre "el juego trilero" de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "para dar coba", después de que la semana pasada "usaran la campaña electoral para anunciar el desbloqueo de las CCAA y ahora ya no encuentren el dinero", toda vez que ha criticado que Andalucía "siga sin sus entradas a cuenta" y "con un sistema de financiación injusto".

En rueda de prensa en Sevilla, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha llamado la atención sobre "el juego trilero" de la ministra "para dar coba", toda vez que ha asegurado que "es muy llamativo cómo la única diferente entre el anterior ministro, Cristóbal Montoro, y la actual ministra es una letra".

Así, ha recordado que la semana pasado "usaban la campaña electoral para anunciar el desbloqueo de las CCAA" y ahora "ya no encuentran" el dinero, por lo que ha criticado "el juego electoralista de unos y otros".

De este modo, Ganfornina ha defendido que "se debata" la reprobación de Montero en el Parlamento por el "impago" de 1.350 millones a Andalucía que pide Ciudadanos, pero añade que, mientras, "Andalucía sigue sin sus entradas a cuenta", y, "lo más importante, no solo no hay cash sino que existe un sistema de financiación injusto con Andalucía, que de eso no habla nadie, ni Montero ni PP ni Cs que dicen que van a reprobar a la ministra de Hacienda".

"Nadie habla de los 16.000 millones de euros contabilizados por legislatura que pierde Andalucía, ni del déficit de inversiones de más de 5.500 millones de euros", ha lamentado Ganfornina, que ha llamado a la responsabilidad, porque "el trilerismo de una y el postureo de otro no le viene bien a Andalucía". "Entre tantos números hablamos poco de los problemas de la gente y están ahí las listas en sanidad o las 'caracolas' en educación o los recortes de servicios públicos fundamentales", ha lamentado.

De este modo, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía ha apuntado que "no es posible reivindicarse socialista como Montero y, sin embargo, no ser capaz de poner encima de la mesa la necesidad de una tierra como Andalucía", y "tampoco es posible reivindicarse como el gobierno que protege a los andaluces cuando en el fondo no se está de acuerdo con reformar el sistema de financiación autonómico o hacer que paguen más los que más tienen".

"Tanto PSOE, como PP y Cs están en una misma lógica, pero ahora se disputan votos y nosotros en estas elecciones pensamos a medio y largo plazo", ha señalado Garfornina, quien ha abundado en que el PSOE que ha gobernado en Andalucía y el Estado "no ha dado respuesta a las necesidades de la comunidad andaluza".

Por último, sobre la reprobación a Montero, han incidido en que "no van a dar ni un milímetro a la derecha en Andalucía", lo que "no significa que no atendamos al debate que se propone lo proponga quien lo proponga, porque Montero y sus promesas dan vergüenza". "Tanto el PSOE como el Gobierno andaluz de la derecha están haciendo campaña y no vamos a hacerle el juego ni a unos ni a otros", ha concluido Ganfornina.