Podemos elige a la maestra jubilada Lola Rodríguez para encabezar su lista al Congreso por Jaén

La maestra jubilada Lola Rodríguez López que encabeza la lista de Podemos al Congreso por Jaén. - PODEMOS

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado que la maestra jubilada Lola Rodríguez López encabezará la lista del partido al Congreso por Jaén. Experta en feminismo e igualdad, ha sido la candidata más votada en las primarias abiertas a la ciudadanía celebradas por la formación morada en los últimos días.

Rodríguez, maestra jiennense y activista comprometida con la defensa de los servicios públicos y los derechos feministas, aspira a llevar la voz de los movimientos sociales a la Cámara Baja. Según ha destacado Podemos en una nota, la candidata defiende que el partido "debe ser una herramienta de transformación social al servicio de los colectivos ciudadanos".

Natural de Villanueva de la Reina y de 68 años, fundó la Asamblea de Mujeres de Huelma y la Plataforma Feminista 8 Marzo Huelma-Solera. Asimismo, ha participado activamente en movimientos sociales en defensa del Sáhara y Palestina, de la sanidad pública y contra el racismo. Su trayectoria social le ha valido el Premio Mujeres Excepcionales, concedido por la Junta de Andalucía con motivo del Día Mundial de las Mujeres Rurales.

"Esta candidatura supone un reto para mí. Considero una gran responsabilidad llevar al Congreso la voz de Jaén, una provincia eternamente abandonada", ha señalado Rodríguez. En este sentido, ha denunciado las carencias de la provincia en materia de transporte público, con "trenes cada vez más tercermundistas" y zonas "incomunicadas" por la "falta" de autobuses, así como las "deficiencias" en las redes de internet y electricidad y el "abandono" de recursos para combatir la violencia machista.