Podemos inicia una ronda de encuentros provinciales con la vista puesta en las municipales de 2027

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado el inicio de una ronda de encuentros provinciales con el objetivo de "fortalecer la organización del partido y afrontar con garantías el nuevo curso político". Un curso político marcado por la celebración en mayo de 2027 de las elecciones municipales en la comunidad.

Según ha indicado la formación en una nota, los encuentros se celebrarán a lo largo de esta semana en las ocho provincias andaluzas, comenzando este lunes en Almería y finalizando el próximo lunes en Jaén. Su propósito es "compartir el trabajo realizado hasta ahora y coordinar las prioridades de los próximos meses".

Podemos ha destacado que afrontan esta nueva etapa "convencidos de que reforzar la estructura territorial es clave para impulsar una alternativa política sólida capaz de responder a los retos sociales y democráticos que atraviesa Andalucía".

"Aunque cada provincia cuenta con autonomía para desarrollar sus propias prioridades territoriales, las ocho forman parte de un mismo proyecto andaluz que comparte una estrategia política común", ha señalado la portavoz del partido en Andalucía, Alejandra Durán.

"Podemos Andalucía busca reforzar los vínculos entre los equipos, mejorar la coordinación interna y avanzar en una hoja de ruta compartida para hacer frente a los numerosos desafíos que plantea el nuevo ciclo político", ha explicado.

En esta línea, Durán ha subrayado la importancia de esta puesta a punto interna "teniendo en cuenta cómo podría configurarse el inicio de curso en el Parlamento andaluz tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, así como el hecho de que buena parte de los ayuntamientos de Andalucía están gobernados actualmente por el Partido Popular".

Sobre las elecciones municipales, la portavoz de Podemos Andalucía ha reseñado el papel de los encuentros "para construir una agenda municipal valiente que responda a los problemas reales de la gente" destacando el acceso a una vivienda asequible, la defensa de los servicios públicos, la movilidad sostenible, la emergencia climática y la lucha contra las desigualdades como ejes centrales".

"Los ayuntamientos son la primera puerta a la que llama la ciudadanía y deben contar con herramientas para proteger derechos", ha afirmado.

"Frente a quienes entienden los ayuntamientos como una administración al servicio de intereses privados, estos encuentros van a servir para poner a punto la organización cara a construir colectivamente una hoja de ruta municipalista que garantice el derecho a la vivienda, fortalezca los servicios públicos, impulse la participación ciudadana y haga de nuestros municipios espacios más justos, sostenibles y democráticos", ha concluido Durán.