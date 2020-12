Podemos pide que los ayuntamientos busquen hogares para acoger a animales de compañía de víctimas de violencia machista

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este jueves que defenderá en los ayuntamientos en los que cuente con representación una moción que fomente el proyecto 'Viopet', para que, entre otras cuestiones, los consistorios "se comprometan a velar para encontrar hogares de acogida para los animales de compañía de las mujeres víctimas de violencia machista" y, así, "facilitar que las mujeres al fin pueda dar el paso para abandonar su situación de violencia".

Con esta moción, desde Podemos también pretenden que "se incluya en los protocolos de actuación del área de Bienestar Social y Servicios Sociales a las mujeres víctimas de violencia de género que tengan mascotas para facilitar los datos estadísticos", y que los ayuntamientos se comprometan "a realizar jornadas de concienciación sobre animales de compañía y violencia machista".

Así lo ha anunciado el partido morado en un comunicado este jueves a propósito del Día Internacional de los Derechos de los Animales, en el que ha defendido "la necesidad de proteger a los animales a través una ley integral para la protección animal en la que ya se está trabajando", al tiempo que ha destacado el 'proyecto VioPet', destinado a "apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañía".

Al hilo, la secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, junto a la responsable del Área de Animalismo de Podemos Andalucía, Rosa Ramada, han impulsado la referida moción que el partido llevará a los ayuntamientos.

Según explica Podemos, 'VioPet' es un programa que ayuda a la acogida temporal o definitiva de los animales de compañía de víctimas de violencia machista.

Al respecto, el partido ha detallado que "el 71% de las mujeres con animales de compañía que fueron a una casa de acogida aseguran que sus agresores había maltratado o matado a sus mascotas por venganza y control", y "en torno al 30% de las mujeres víctimas de violencia machista tienen animales de compañía y los recursos de atención no admiten a dichos animales, lo que contribuye a que un porcentaje amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor, básicamente porque no quieren dejar a su perro o gato con él".

"Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de dejar su situación de violencia debido a la preocupación por sus animales de compañía", según ha detallado también Podemos antes de agregar que, por eso, desde 'VioPet' trabajan "por conseguir casa de acogida para sus mascotas y así facilitar que las mujeres al fin pueda dar el paso para abandonar su situación de violencia".