La Delegación de Salud en Huelva acoge la próxima semana la última macrocolecta de sangre del año

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, situada en la Gran Vía de la capital, acogerá la próxima semana la última macrocolecta de sangre y plasma de este año, que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva traslada de su emplazamiento de siempre, la Casa Colón, por las obras de reforma integral que se están llevando a cabo en dicho inmueble.

Según ha indicado la Junta en una nota, en concreto, la cita tendrá lugar ya en su nueva ubicación los días 16 y 17 de diciembre en el horario habitual de 16 a 21 horas, abierta a toda la ciudadanía.

Se trata de la tradicional macrocolecta de sangre y plasma que el Centro de Transfusión organiza en estas fechas previas al periodo navideño, con el objetivo de anticiparse y garantizar las reservas de los hospitales onubenses de cara a los días festivos, en los que se reducen las donaciones, de manera que puedan seguir realizándose los actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión.

La administración andaluza ha subrayado que esta nueva macrocolecta representa una "gran oportunidad" para que la ciudadanía colabore con un gesto "sencillo y solidario" que "puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas". Los requisitos para participar son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud y un peso igual o superior a 50 kilogramos.

Donar sangre es un acto seguro, rápido y "profundamente solidario". Con tan sólo una donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas. Las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro veces al año, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 15 días.

El Centro de Transfusión agradece de antemano la solidaridad y colaboración de los donantes habituales y de quienes deseen sumarse por primera vez a este acto "de generosidad", en unas fechas además "especialmente sensibles" para las reservas de sangre al tratarse de un periodo festivo en el que "aumentan las necesidades".

Al igual que en ediciones anteriores, para el desarrollo de esta gran colecta se instalarán 16 puestos destinados a la donación simultánea de sangre y plasma. Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnica de promoción, integra el equipo que atenderá a los donantes. Este operativo contará una vez más con la colaboración de voluntarios de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva y de Cruz Roja Huelva.

La sangre es un medicamento que no se puede fabricar, de ahí que la donación sea el único sistema para conseguirla y que puedan prestarse todas las asistencias que requieren de una transfusión sanguínea. Por ello, la Junta insiste en que "resulta vital que los ciudadanos apoyen la donación con la finalidad de asegurar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales", que en el caso de la provincia de Huelva requiere de 80 donaciones diarias.

Para facilitar el conocimiento de los detalles sobre las numerosas colectas de sangre que programa durante todo el año, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva pone a disposición de la población diversos canales oficiales donde se actualiza periódicamente la información acerca de los lugares de celebración, fechas y horarios de las mismas. Para la donación de plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos del centro: 959016023 y 959016024.

Entre ellos destaca la página web del Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, donde existe un apartado específico, denominado 'Donar sangre', en el que la ciudadanía puede consultar toda esta información. También puede acceder a ella a través de las aplicaciones móviles institucionales 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía'. Ambas están disponibles para su descarga en Google Play Store y App Store. Igualmente, se pueden seguir las últimas novedades en este apartado en los perfiles del centro en las redes sociales Instagram, Facebook y X (@DonantesHuelva).