Podemos pone en marcha las primarias para elegir candidatos en la capitales, que se proclamarán el 13 de octubre

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SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha puesto en marcha el proceso de primarias para elegir a sus candidatos en las ocho capitales de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Este domingo se cierra el plazo para la inscripción de las precandidaturas, primera etapa en un largo proceso que se alargará hasta el 13 de octubre, cuando serán proclamados.

En un comunicado, la portavoz del partido, Alejandra Durán, ha señalado la importancia de este proceso de primarias para "movilizar y llamar a la participación" y "poder conformar las mejores candidaturas para transformar la realidad política más cercana a la ciudadanía, los ayuntamientos".

Durán ha incidido en que "las primarias son una seña de identidad de Podemos y una garantía de democracia interna para que las candidaturas tenga el aval de inscritos e inscritas" y son una forma "de llegar con la mayor fuerza a las elecciones municipales y en las mejores condiciones".

Desde Podemos Andalucía se señala el acceso a la vivienda como el principal problema para desarrollar un proyecto de vida y por ello, van a priorizar en su programa las medidas concretas que desde los ayuntamientos se pueden llevar a cabo para garantizar un derecho que consideran básico.

En este sentido, Durán ha manifestado que "las candidaturas de Podemos estarán firmemente comprometidas con el derecho a la vivienda y contra la especulación". "Vamos a dar una batalla por transformar el urbanismo de forma que sea sostenible y garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que afirma categóricamente que los y las ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", ha indicado.