Archivo - Lola Rodríguez (c) en una concentración para reclamar la aplicación del derecho al aborto. - PODEMOS JAÉN - Archivo

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por Podemos Jaén ha defendido la necesidad de garantizar en la provincia el derecho al aborto, el acceso universal a los tratamientos sanitarios y reforzar los recursos sanitarios.

"No puede ser que una mujer de Jaén tenga que desplazarse a Granada, Málaga o Sevilla para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. Tampoco podemos permitir que haya personas que no puedan acceder a una medicación que necesitan porque no está suficientemente cubierta por la sanidad pública", ha asegurado en una nota este miércoles.

Rodríguez ha destacado que "los derechos sanitarios tienen que garantizarse en todo el territorio, sin discriminación y sin depender del dinero que tengas en el bolsillo". De ahí que Podemos la igualdad en el acceso a la sanidad figure entre las prioridades de Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre y exija "medidas estatales para acabar con las desigualdades que afectan a la población jiennense".

En este sentido, ha apuntado que "Jaén sigue siendo la única provincia andaluza donde no se ofrece la interrupción voluntaria del embarazo en centros de la red sanitaria pública ni mediante concierto con clínicas privadas dentro del territorio provincial".

Ello obliga a las mujeres a "desplazarse a otras provincias para acceder a una prestación reconocida por ley, afrontando las dificultades físicas, psicológicas y económicas que supone". Al respecto, ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz ha recogido esta situación y ha advertido de los gastos de transporte, alojamiento y adelanto del coste de la intervención que han tenido que afrontar algunas pacientes.

"Estamos hablando de un derecho reconocido en la legislación de salud sexual y reproductiva que debe garantizarse independientemente del lugar donde vivas. No se puede trasladar a las mujeres la responsabilidad de resolver las carencias de la Administración, obligándolas a viajar y asumir un desgaste que debería evitarse. La Junta tiene que garantizar esta prestación en Jaén y el Estado debe blindar el derecho al aborto para que ninguna comunidad pueda obstaculizarlo", ha subrayado.

Además, la candidata de Podemos ha abogado por incluir expresamente el derecho al aborto en la Constitución como derecho fundamental y eliminar las referencias al aborto consentido del Código Penal.

Por otra parte, ha exigido garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y tratamientos necesarios a través del Sistema Nacional de Salud. Esta reivindicación incluye las necesidades de las mujeres trans y los tratamientos hormonales que piden los colectivos Lgtbiqa+, pero no se limita a ellas: las barreras de financiación y acceso a determinados medicamentos afectan también a otros pacientes y tratamientos.

En este contexto, Podemos plantea establecer criterios comunes en todo el Estado, una política farmacéutica transparente y eliminar las desigualdades territoriales y económicas que dificultan el acceso a los tratamientos.

"La Seguridad Social tiene que garantizar los medicamentos que necesitan las personas para cuidar su salud. No podemos dejar fuera tratamientos por razones económicas o porque una comunidad autónoma no los cubra adecuadamente. La atención a las mujeres trans forma parte de una reivindicación más amplia: que nadie tenga que renunciar a una medicación necesaria porque no puede pagarla", ha declarado.

COBERTURA DE ESPECIALISTAS

Junto a estas medidas, Podemos ha planteado reforzar la sanidad pública y garantizar la cobertura de especialistas. En este punto, ha considerado que la situación de Neurología en el Hospital Universitario de Jaén "evidencia las dificultades existentes" y, "en julio de 2026, el SAS reconoció un importante incremento de las listas de espera debido a vacantes que no había conseguido cubrir".

La formación morada propone una Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud con ratios mínimas de profesionales, tiempos máximos de espera y una planificación estatal a quince años de las plazas de formación sanitaria especializada.

Su programa contempla, asimismo, elevar progresivamente la financiación sanitaria hasta los 2.900 euros por habitante y año, condicionando los fondos estatales al fortalecimiento de la gestión pública, derogar la Ley 15/1997 y recuperar progresivamente los servicios externalizados. Para Atención Primaria, plantea garantizar citas en un máximo de 48 horas y destinar al menos una cuarta parte del presupuesto sanitario a este nivel asistencial.

"Jaén necesita una sanidad pública que garantice derechos, no una en la que cada persona tenga que buscarse la vida para conseguir una consulta, un especialista o un tratamiento. Queremos que el Gobierno central utilice sus competencias para asegurar la igualdad sanitaria, que la financiación pública llegue a los servicios que atienden a la gente y que vivir en nuestra provincia no suponga tener menos derechos", ha concluido Rodríguez.