Podemos señala que los presupuestos andaluces para 2027 "priorizan la privatización": "Llevan el sello de Vox"

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en una rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para el año 2027. Unas cuentas que desde la formación morada han asegurado que "vuelven a demostrar cuáles son las prioridades de este gobierno y el modelo de Andalucía que quieren construir".

"La pregunta no es cuánto dinero tiene la Junta, sino a qué lo dedica y a quién beneficia", ha señalado la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo de Juanma Moreno destinará casi 1.200 millones de euros a la educación privada concertada, 82 millones más que el año pasado, "mientras nuestra educación pública pierde aulas y sigue necesitando más personal y recursos".

"Se está eligiendo reforzar la financiación de la enseñanza privada mientras se debilita la pública", ha subrayado. Según Podemos, "la misma lógica se aplica al conjunto de los servicios públicos, con una sanidad que arrastra graves problemas de listas de espera, una emergencia habitacional que afecta especialmente a la juventud y a las familias trabajadoras, y un sistema de dependencia que necesita muchos más recursos".

Asimismo, Durán ha criticado que las cuentas "llevan el sello de Vox, de la ultraderecha". En este sentido, ha lamentado que los presupuestos incluyen compromisos que afectan a los derechos de las personas migrantes y que "convierten la protección de los menores en moneda de cambio de un acuerdo político".

La formación ha defendido que el dinero público "debe estar al servicio de la mayoría social, no de los intereses privados ni de los privilegios de unos pocos". Durán ha reconocido que Moreno "puede presumir de los presupuestos más grandes de la historia, pero ha afirmado que lo que tiene que explicar es por qué, con tanto dinero, la vida de tantas familias andaluzas sigue siendo cada vez más difícil".

Frente a ello, Podemos Andalucía ha pedido "más sanidad pública, más educación pública, más viviendas asequibles, más empleo digno y más derechos". "Esos no son los presupuestos que necesita nuestra tierra", ha concluido Durán.