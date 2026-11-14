Podólogos andaluces alertan de que el 85% de amputaciones relacionadas con la diabetes están precedidas por úlceras

Archivo - Úlcera En Un Pie. - COLEGIO DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan) ha advertido de que el 85 por ciento de quienes han sufrido una amputación de miembro inferior relacionada con la diabetes había presentado previamente una úlcera en el pie.

Así se recoge en un comunicado difundido por la entidad colegial al hilo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este sábado, 14 de noviembre, en el que se subraya que "una pequeña herida en el pie puede convertirse en una amenaza para la salud de una persona con diabetes".

"En los casos más graves, una lesión que inicialmente puede parecer insignificante puede evolucionar hasta provocar una infección y terminar en una amputación", alertan desde el Copoan, desde donde se advierte de la "gravedad de estas complicaciones", que también se asocian a un "elevado riesgo de mortalidad", y desde donde hacen un llamamiento a "reforzar la prevención y la detección temprana del pie diabético".

El colegio de podólogos andaluces se apoya en el Documento de Apoyo al Pie Diabético de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para subrayar que "el 20% de las personas con diabetes desarrolla una úlcera en el pie en algún momento de su vida, y el 85% de quienes han sufrido una amputación de miembro inferior relacionada con esta enfermedad había presentado previamente una úlcera".

A estas cifras "se suma que las personas con diabetes tienen un riesgo entre 10 y 20 veces mayor de sufrir una amputación de una extremidad inferior que quienes no padecen esta enfermedad, según recoge el Ministerio de Sanidad en su documento 'Abordaje del pie diabético'", continúa el comunicado.

La presidenta del Copoan, Rosario Correa, ha llamado la atención acerca de que "detrás de una amputación hay una persona que puede perder su autonomía, su movilidad y buena parte de su calidad de vida".

Además, desde la entidad colegial se alerta de que "las consecuencias del pie diabético van mucho más allá de la pérdida de una extremidad", y en esa línea se detalla que "una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 en la revista científica 'European Journal of Vascular and Endovascular Surgery', que analiza la supervivencia tras amputaciones mayores de miembros inferiores por diabetes o enfermedad arterial periférica, estima una mortalidad del 28,9% durante el primer año y del 63% a los cinco años".

Estas cifras --según continúa el comunicado del colegio de podólogos andaluces-- "reflejan la especial vulnerabilidad de los pacientes que llegan a sufrir una amputación, frecuentemente afectados por otras complicaciones cardiovasculares, renales o circulatorias".

Aunque "no significa que la intervención quirúrgica sea la causa directa de todas estas muertes, sí evidencia la gravedad de la situación clínica y la importancia de evitar que las lesiones del pie progresen hasta este extremo", agregan desde el Copoan.

Rosario Correa sostiene que no se puede esperar "a que una persona con diabetes desarrolle una lesión grave para actuar". "Tenemos que adelantarnos a las complicaciones, porque cuando se llega a una amputación, las consecuencias para la salud del paciente pueden ser irreversibles", ha remarcado.

Desde el Copoan apuntan que "una de las principales dificultades para prevenir estas complicaciones es que algunas lesiones pueden desarrollarse sin que el paciente perciba dolor", de forma que "uno de los mayores peligros del pie diabético es la falsa sensación de seguridad", según ha confirmado la presidenta del colegio, quien ha llamado la atención acerca de que "hay pacientes que creen que, si no sienten dolor, no existe ningún problema, y precisamente esa ausencia de dolor puede retrasar la atención de una lesión que necesita tratamiento".

El colegio remarca que "estas complicaciones afectan a una población especialmente numerosa en Andalucía, donde la Base Poblacional de Salud contabilizaba 796.625 personas diagnosticadas de diabetes en 2023".

Ante esta situación, la organización colegial ha aprovechado para incidir en defender que la atención podológica "debe formar parte del abordaje de la diabetes en el sistema sanitario público", desde la premisa de que "los podólogos desempeñan un papel esencial en la identificación de factores de riesgo, el tratamiento de alteraciones que favorecen la aparición de úlceras y la atención temprana de lesiones que, sin un tratamiento adecuado, pueden derivar en complicaciones graves".

"No podemos hablar de una estrategia eficaz frente al pie diabético sin contar con los podólogos. Su incorporación al SAS debe consolidarse y extenderse para que la prevención no dependa de las posibilidades económicas de cada paciente, sino que forme parte de una atención sanitaria accesible para todos", concluye la presidenta del Copoan, Rosario Correa.