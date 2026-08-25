La poeta almeriense Josefina Aguilar, ganadora del V Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana de la Vega (Granada)

Archivo - La poeta almeriense Josefina Aguilar, ganadora del V Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana - AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA - Archivo

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La poeta almeriense Josefina Aguilar Recuenco ha resultado galardonada con el V Premio Nacional de Poesía 'Ciudad de Churriana' (Churriana de la Vega, Granada) por su obra 'La eternidad menguante', publicada en 2025 por la editorial Pre-Textos.

El Jurado de esta quinta edición --integrado por los reconocidos poetas Nieves Chillón, Marcos Díez y Ada Salas, actuando el poeta Javier Gilabert como Secretario sin voz ni voto-- se reunió telemáticamente el pasado 2 de agosto para evaluar los poemarios finalistas. El fallo se adoptó por unanimidad, destacando el altísimo nivel de las obras concurrentes.

Según recuerdan desde el Ayuntamiento de Churriana de la Vega en un comunicado de prensa, el galardón para la autora está dotado con 3.000 euros. 'La eternidad menguante' ha sido calificada por los evaluadores como "una propuesta de una extraña y deslumbrante originalidad que indaga en aquello que escapa a la palabra a través del poder de la imagen".

El libro destaca por su "barroquismo expresivo donde se entrelazan imágenes hipercondensadas y sorprendentes, reflexiones profundas sobre cómo la mirada determina la realidad y un entramado de símbolos orientados a hacer visible lo invisible".

Por su parte, la editorial Pre-Textos recibirá el reconocimiento dotado con 1.500 euros, con el que el certamen valora la labor imprescindible de las editoriales independientes en la difusión de la poesía. Esta distinción cobra un sentido especial al coincidir con el 50º aniversario de la editorial valenciana (1976-2026), cinco décadas de dedicación fundamental al catálogo poético en nuestro idioma.

En esta edición, el jurado ha querido destacar además la cuidada arquitectura de la caja tipográfica y el diseño del espacio de la página, un acierto plástico que dialoga de manera impecable con la propuesta visual del poemario.

El Premio Nacional de Poesía 'Ciudad de Churriana' cuenta con el apoyo del Área de Cultura de la Diputación de Granada y de la Fundación Caja Rural Granada.

JOSEFINA AGUILAR, UNA TRAYECTORIA FULGURANTE

Josefina Aguilar Recuenco (Almería, 1971) es licenciada en Comunicación por la Universidad de Sevilla y profesora de fotografía en Formación Profesional. Su mirada estética y literaria ha eclosionado de forma rotunda en los últimos años a través de una concatenación de prestigiosos reconocimientos, tales como el XLII Premio Leonor de Poesía por Leonora dentro, el VII Premio Internacional de Poesía Juan Rejano, y el XVIII Premio Internacional de Poesía Blas de Otero-Ángela Figuera por 'Solo soy quien nada'.

Autora de títulos como 'Hiroshima no me deja dormir' (2022), 'Fantasmas de la Atlántida' (2022) o 'Aubade' (2023) --obras ponderadas por figuras como Aurora Luque--, en 2023 fue seleccionada por la revista Librújula entre las siete mujeres poetas indispensables del panorama actual.

El Premio Nacional de Poesía 'Ciudad de Churriana' celebra con esta convocatoria su primer lustro de andadura, afianzando un prestigio, una independencia y un formato singular que lo convierten en un certamen único en nuestro país y en una cita de referencia en las letras hispánicas.

Para conmemorar este quinto aniversario, la ceremonia de entrega se celebrará el próximo miércoles 2 de septiembre de 2026, a las 20,30 horas, en el Centro Municipal de Cultura de Churriana de la Vega. El acto incluirá la actuación musical estelar del célebre compositor y guitarrista granadino José Ignacio Lapido, que estará acompañado al piano por el productor musical y multinstrumentista Raúl Bernal. La entrada será libre hasta completar el aforo.