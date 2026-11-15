Policía Nacional confirma que la maleta abandonada en la calle Claudio Marcelo de Córdoba era una falsa alarma

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que la maleta abandonada este domingo en la calle Claudio Marcelo de Córdoba era una falsa alarma. Tras la intervención en la zona de efectivos de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) han concluido que la maleta estaba vacía.

En declaraciones a Europa Press, la Policía Nacional ha informado que tras recibir el aviso acordonaron la zona y desalojaron por completo una de las calles del centro de Córdoba. En concreto, sobre las 15,00 horas de la tarde el Cuerpo de Policía recibía un aviso que alertaba de la presencia de una mochila abandonada en medio de la vía.

Por motivos de seguridad y protocolo, los agentes de la Policía Nacional, junto a los efectivos de Policía Local, han llevado a cabo el desalojo de dicha calle, tanto de los bares como de los establecimientos que se encuentran en la zona e incluso, la vía ha estado cortada al tráfico de vehículos y de personas.