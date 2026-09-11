La Policía Nacional de Córdoba acoge a dos agentes de la Policía de Polonia en prácticas de formación internacional

Las dos policías polacas junto a un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba ha incorporado durante dos semanas a dos agentes de la Policía de Polonia a la plantilla de la Comisaría Provincial, donde han permanecido hasta el día de hoy, realizando un periodo de prácticas dentro del programa de movilidad europea Erasmus+, gestionado por la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, en el marco de este programa de movilidad europea, la Comisaría Provincial de Córdoba acoge, por tercer año consecutivo, a alumnos en prácticas procedentes de otros países, en este caso, de la Academia de Policía de Szczytno, en Polonia.

Esta iniciativa, impulsada desde la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía, tiene como finalidad favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre los futuros agentes de distintos países europeos, contribuyendo así a estrechar los vínculos entre las fuerzas policiales de la Unión Europea.

Durante su estancia en Córdoba, las agentes han desarrollado un periodo de formación práctica que ha durado dos semanas. Durante la primera semana han estado integradas en grupos de investigación, y en la segunda han prestado servicio en unidades de seguridad ciudadana. Ambas han prestado servicio con el uniforme de su cuerpo policial de origen, acompañando a los efectivos de la Policía Nacional en el desarrollo de sus funciones habituales.

Esta acogida se enmarca en la línea de colaboración que la Policía Nacional en Córdoba mantiene con distintas academias policiales europeas, contribuyendo a la formación práctica de los futuros agentes y al fortalecimiento de la cooperación policial internacional.