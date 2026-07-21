Policía Nacional detiene en Granada en junio a cerca de 80 personas reclamadas por la Justicia

Agente de la Policía Nacional en el mirador de San Nicolás. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Granada, Motril y Baza han llevado a cabo durante el pasado mes de junio la detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales nacionales de 76 personas que contaban con reclamaciones por causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme.

La captura de estos fugados ha resuelto 81 reclamaciones que estaban pendientes. Del total de detenidos, 63 lo han sido en Granada, donde se han cesado 67 reclamaciones nacionales; el resto en Motril y Baza.

La mayoría de las infracciones cometidas que han ocasionado estas reclamaciones judiciales han tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo basadas en robos con fuerza, hurtos y estafas.

No obstante, existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.