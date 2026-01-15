Policía Nacional investiga el apuñalamiento a un varón en una zona de copas aledaña al Vial de Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento a un varón el domingo pasado en una zona de copas aledaña a la zona del Vial Norte en la capital cordobesa.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar en la madrugada del sábado a domingo pasado, cuando alertaron de una reyerta entre varias personas, pero al llegar los agentes al lugar se habían dispersado.

Mientras, un hombre fue evacuado al Hospital Reina Sofía con una herida de arma blanca, de manera que los agentes se trasladaron al citado centro y han abierto una investigación para esclarecer los hechos, en los que por el momento no hay personas identificadas.